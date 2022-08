Ricardo Caruso Lombardi: "Esto de Tevez es por culpa de la AFA"

El director técnico y actual panelista fue uno de los primeros en decir que el exjugador no tenía título. "Esto de Tevez es por culpa de la AFA y por los gremios de los técnicos. Él no tiene nada que ver, es un buen chico", disparó.

Caruso Lombardi tiene un conflicto declarado con el presidente de la Asociación del fútbol argentino Claudio Tapia, y en diálogo con LT8 de Santa Fe apuntó: "La dirigencia de la AFA se quiere quedar con el gremio de los técnicos. No quiero que lo usurpen. Ni siquiera hay elecciones. Todo es sucio, turbio y no sé cómo se lo permiten".

Más adelante volvió sobre el tema Tevez y opinó: "La culpa no es del DT, viene de arriba. Muchos no dicen nada, pero al tratarse de una figura pública todos se dan cuenta."

"El apoderado que puso Tapia dijo que hizo tres años en su escuela. Después aparece que estuvo haciendo el curso de manera virtual durante un año en Vicente López. Un montón de mentiras", disparó.

"Encima el presidente de la AFA me hizo juicio por calumnias e injurias, pero no fue a la citación porque estaba tomando solo con los jugadores en España. Esto tenemos en el fútbol argentino. No hay nadie que le ponga límites, por eso pasa lo de Tevez", sentenció Ricardo.

Finalmente, recordó: "Yo no denuncié (la falta de título de Carlos Tevez), sólo lo comenté en la TV porque otros entrenadores me decían a mí. Les dije que hablaran en la AFA."

"Yo soy opositor a los desastres que hace (Tapia) y por eso no puedo dirigir. Me bajaron de siete equipos. Él quiere q los técnicos estén dominados como ahora", cerró el exentrenador de Tigre, Argentinos Juniors y San Lorenzo, entre otros.