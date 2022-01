Ricardo Centurión tras la revisión médica: "Voy a dar todo"

La negociación del Ciclón por el volante se realizó con un contrato a préstamo por un año y con opción de compra, por lo que su pase sigue perteneciendo al Fortín y a Racing en un 50 y 50. La posibilidad de adquisición para el conjunto de Boedo es de dos millones de dólares, por la mitad de una vez que finalice la cesión.

"Ricky" llega tras no ser tenido en cuenta por Mauricio Pellegrino en Liniers y se convertirá en la tercera incorporación del CASLA, luego de la llegada de Adam Bareiro y la confirmación del arribo de Malcom Braida desde Aldosivi de Mar del Plata.

En la puerta de la clínica, Centurión habló con los medios presentes y manifestó: “Cuando escuché la posibilidad de llegar a San Lorenzo dije que sí. Por fin ya estamos acá. Vengo a un club grande y tengo felicidad de estar en una institución como esta”.

En cuanto a su ritmo futbolístico, Centu reconoció que tiene "detalles físicos" y explicó: "Hace cinco meses que no juego, quiero ponerme a punto y a disposición del técnico. Él me verá. No tengo mucho drama en ese sentido, estuve entrenando y estoy ansioso de practicar con el plantel”.

Por otra parte, subrayó que tiene "ansiedad de poder jugar en el estadio de San Lorenzo con la gente" y prometió que "lo voy a dar todo, como en cada club que estuve”.

Por último, dijo que "Un club grande como San Lorenzo tiene que pelar cosas y que me quiera el DT me entusiasma. Siempre San Lorenzo tiene que estar como candidato. Vamos a estar ahí. Tenemos que salir a ganar en todas las canchas y ser protagonistas".