Ricardo Zielinski: "Tenemos que ganar de visitantes"

"Otra vez volvimos a tener un mal partido. Por momentos, hemos perdido la línea por la que venimos transitando. En líneas generales, tenemos que encontrarle la vuelta, tenemos que ganar de visitantes y yo soy el máximo responsable", dijo entrenador en conferencia de prensa.

"La preocupación pasa por la condición de visitante. Nosotros estamos buscando el motivo, pero si no tenemos regularidad, todo es más difícil. En este campeonato, varios equipos han perdido de visitante", señaló el "Ruso".

"De visitante, con poco, nos hacen los goles -indicó- y es difícil revertir. No interpretamos bien los partidos, no tomamos buenas decisiones, la idea no era jugar como hoy. Me preocupa no competir de visitante".

Para el entrenador sus dirigidos tienen "muy buena actitud, lo que sucede es que a veces no interpretamos bien los partidos y no tomamos buenas decisiones y después el encuentro siempre lo encontramos complicado. Evidentemente, no era para nada la idea de jugar como lo hicimos hoy".

"El jugador tiene que trabajar su cabeza para jugar tanto de local como de visitante de la misma manera. Por los vaivenes que tenemos partido a partido, es muy difícil poder encontrar una regularidad", añadió.

Respecto del pedido de varios jugadores para incorporar durante el receso, Zielinski dijo: "Lo que queremos es tener un plantel con más variantes, fundamentalmente con dos o tres jugadores que nos vengan a dar una mano. Con el correr del tiempo vamos a concretar alguna incorporación".