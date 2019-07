Risas y emoción: Mora dio su última función en un Monumental lleno

En un encuentro disputado entre los campeones de la Copa Libertadores de 2015 y 2018, también se destacaron figuras como Enzo Francescoli, Ariel Ortega, Norberto Alonso y Marcelo Gallardo, que hizo las veces de entrenador y futbolista.

Además, estuvieron presentes los actores Abel Ayala y Brian Buley, protagonistas de la serie "El Marginal", en la que Mora participa. Aunque el resultado fue lo menos importante, el equipo de 2015 terminó imponiéndose por 8 a 7 con la particularidad de que Mora jugó un tiempo para cada lado.

Ovacionado antes, durante y después del partido, el uruguayo se dio el gusto de ingresar a la cancha de la mano de su hijo Máximo, de siete años, y hasta compartir el partido en el que ambos pudieron marcar goles.

Organizado por la productora WFG, el partido contó el arbitraje de Pablo Lunati, reconocido hincha de River, que en el primer gol de Mora se sacó una selfie junto a él y hasta improvisó un VAR para convalidar otro tanto del homenajeado.

"Los que juegan al fútbol de manera profesional disfrútenlo y háganlo con amor porque no saben cuándo se va a acabar la carrera. He sido muy feliz en River, recibí mucho cariño y afecto. Y yo di hasta lo que no tenía", confesó entre lágrimas Mora, quien tiene 31 años y debió retirarse de manera abrupta por una lesión. El uruguayo terminó el año pasado casi sin jugar, ya que tuvo un puñado de minutos frente a Colón de Santa Fe, por la Superliga, donde además fue capitán como última experiencia dentro del campo de juego.

De hecho, en plena serie final de la Copa Libertadores ante Boca, volvió a sentir dolor en la zona de la cadera operada en 2017, que estuvo a punto de dejarlo sin jugar más al fútbol y, según había anunciado el médico de River Pedro Hansing, sufrió una necrosis aséptica en la cabeza del fémur producto de un infarto en el hueso, que lo tuvo siete meses fuera de las canchas.

Antes de que el plantel profesional viaje a Uruguay en enero de este año para realizar la pretemporada, se dio cuenta que no podía entrenarse a la par de sus compañeros y optó por colgar los botines.

En números, Mora estuvo siete años en River -solo se fue unos meses en 2014 a la Universidad de Chile porque Ramón Díaz no lo tenía en cuenta-, en los que disputó 182 encuentros, convirtió 41 goles y brindó 21 asistencias.

ADEMÁS:

Gallardo pidió mantener al plantel y que hagan un esfuerzo por Paulo Díaz

Tapia y Menotti ratificaron a Scaloni hasta el Mundial