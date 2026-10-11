River, ¿atento? ante el rechazo de Ramón Díaz a la oferta de Corinthians para volver a dirigirlo

Cuando le preguntaron nuevamente si estaría dispuesto a volver al Millonario, su respuesta fue contundente:“Cuando quieran”.

El historial del entrenador en Núñez explica por qué su nombre sigue vinculado a la institución. Conquistó nueve títulos como DT de River, cifra que lo ubica como el segundo técnico más ganador de la historia del club, detrás de Marcelo Gallardo. Además, logró consagrarse campeón en sus tres ciclos: 1995-1999, 2001-2002 y 2012-2014.