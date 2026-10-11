River, ¿atento? ante el rechazo de Ramón Díaz a la oferta de Corinthians para volver a dirigirlo

El entrenador riojano descartó la posibilidad de regresar al fútbol brasileño, donde estuvo al frente del equipo paulista entre 2024 y 2025. Mientras tanto, continúa sin club y ya desestimó otras propuestas durante este año.
Ramón Díaz no volverá a sentarse en el banco de Corinthians. Pese al interés de la institución brasileña, que atraviesa una complicada lucha por la permanencia en el Brasileirao, el técnico decidió no aceptar el ofrecimiento para iniciar una segunda etapa en el club. De esta manera, el entrenador, de 67 años, seguirá sin trabajo tras su última experiencia en Internacional de Porto Alegre, donde estuvo entre septiembre y noviembre de 2025.
La propuesta del Timao no fue la única que descartó en 2026. Meses atrás, también rechazó un acercamiento de San Lorenzo, que lo había sondeado para reemplazar a Gustavo Álvarez. En aquel momento, trascendió que su intención era darle prioridad a las ofertas provenientes del exterior.
Su situación contractual también lo puso en el radar de River luego de la salida de Eduardo Coudet, a fines de agosto. Sin embargo, la dirigencia se inclinó por Leonardo Ponzio, que asumió el desafío de iniciar su recorrido como entrenador del primer equipo del Millonario.
En una entrevista reciente, el riojano fue consultado sobre la chance de regresar al club de Núñez y dejó en claro cuál es su objetivo para la etapa final de su carrera. “Hay que aprovechar esas situaciones que los clubes te dan. Quiero agarrar un club que tengo que salir campeón sí o sí. Y ahí me retiro. Ya le dije a Emiliano: ‘Vamos a ir a un equipo que me dé la posibilidad de salir campeón y retirarme’”, expresó.
Cuando le preguntaron nuevamente si estaría dispuesto a volver al Millonario, su respuesta fue contundente:“Cuando quieran”.
El historial del entrenador en Núñez explica por qué su nombre sigue vinculado a la institución. Conquistó nueve títulos como DT de River, cifra que lo ubica como el segundo técnico más ganador de la historia del club, detrás de Marcelo Gallardo. Además, logró consagrarse campeón en sus tres ciclos: 1995-1999, 2001-2002 y 2012-2014.
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