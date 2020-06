River: Borré, entre su contrato, una posible venta y el aislamiento en Colombia

Cuarentena

El colombiano se encuentra en Cali, donde reside su familia, de cuarentena y aislado junto a su esposa por dos semanas. Hacia su país viajó ayer en un vuelo de repatriados para hacer lo que hubiera hecho si hubiera tenido vacaciones. Con el permiso de River, Borré es el quinto extranjero que viaja del plantel, tras las salidas de De la Cruz, Paulo Díaz y Robert Rojas. Aquí se quedaron Armani -tiene residencia en Medellín- y Jorge Carrascal. El viaje de Borré movilizó las dudas: varios se preguntan sí volverá porque hay muchos rumores de posible venta.

En las últimas horas, uno de sus representantes, Helmut Wenning, dijo que hay mucho interés por el jugador pero que el tema de la pandemia mundial genera incertidumbre. Además, agregó que de haber alguna oferta debe ser tentadora para el jugador, para River y para el Atlético Madrid, que es el dueño de la mitad del pase. Es más, si el jugador quisiese y si el propio equipo colchonero estuviera dispuesto. le bastarían 7 millones de euros y el consentimiento de Borré, porque así lo permite el contrato. Pero al jugador le queda un año de contrato en River y ese es el otro tema en cuestión.

El vínculo de Borré con River se termina el 30 de junio del 2021 y cuando se sienten a negociar sobre la mesa deberá haber 3,5 millones de euros para comprar la parte del pase que no le pertenece y que en su momento no pudo comprar porque no tenía el monto. Desde River no quieren gastar ese dinero ahora y que luego una negociación para renovar el contrato no se dé y hayan gastado un dinero sin sentido. Esa es la actual encrucijada, por eso no se sientan a charlar y por eso las chances de una venta en enero del año que viene podría dejar a todos contentos.