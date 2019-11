A este partido llega con el mejor panorama posible; con tiempo de recuperación pues su último partido fue ante Estudiantes Caseros el jueves pasado, con Enzo Pérez listo para jugar tras el esguince de hombro que sufrió en ese partido y con todo el plantel disponible a la hora de manejar diferentes tácticas y jugadores. Si bien hay un 11 que viene jugando desde las semifinales ante Boca y que sólo se retocó por cuestiones de descanso o suspensión, con Gallardo nunca se sabe si habrá sorpresas.

La base está pudo decir el Muñeco antes de viajar y tras el entrenamiento de esta mañana en el Monumental mientras se decide por los titulares y por los posibles cambios que ya vino trabajando. O para el equipo habitual con ese 4-4-2 o si da el volantazo y ubica a Paulo Díaz en defensa por algún volante para defender con linea de 3 y de 5 según haya tenencia o no de pelota. Como sí esto fuera poco hasta tiene en el banco nombres con peso propio como Scocco, Pratto, Ponzio o Juanfer Quintero quienes vienen sumando minutos y metiendo presión desde el banco.

De todos modos los probables 11 que ya jugaron y eliminaron a Boca y que debutaron juntos en un 4-0 frente a Huracán tienen anotados a: Armani, Montiel, Martínez Quarta, Pinola y Casco; Nico de la Cruz, Pérez, Palacios y Nacho Fernández; Rafa Borré y Suárez. Los ensayos con el chileno Díaz ya existieron y para su ingreso salieron por unos momentos Palacios y por otros De la Cruz. Igualmente cuando mire el banco también tendrá otras variantes.

El plan de trabajo del Muñeco seguirá mañana y pasado, en el estadio de Alianza Lima y en el reconocimiento del Monumental respectivamente, y en esos entrenamientos definirá el equipo que se conocerá posiblemente horas antes del partido como en general define el entrenador. A no ser que en la conferencia de prensa del viernes haga lo que hizo antes de la revancha con Boca al confirmar el equipo diciendo que no había tanto misterio y que no escondía nada.

Por último, el regreso del plantel se organizó para ‪el domingo a las 14‬ hora de nuestro país desde Lima y no tendrán descanso porque vuelve a jugar ‪el sábado 30 de noviembre‬ frente a Newell`s en Rosario por la Superliga. River además tiene que jugar la final de la Copa Argentina y si bien no hay confirmación oficial, la definición dicha competencia será ‪el 4 de diciembre en Mendoza frente a Central Córdoba de Santiago del Estero.

El dato

La final de la Libertadores como la de Copa Argentina le dan a River la chance de evitar el repechaje de la Copa Libertadores 2020 y que en caso de ganarle a Flamengo, Central Córdoba jugará el torneo continental. Esta posibilidad le alivian el calendario a River para el 2020 en su lucha por la Superliga ya que sólo tiene un partido postergado frente a Independiente que debía jugarse este fin de semana por la fecha 14, que se reprogramó para ‪el 19 de enero‬ en el Monumental.

