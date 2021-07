River empató con Argentinos en Núñez y dejó la llave abierta

Matías Suárez pegó temprano para el Millonario con un gol a los 9 minutos del primer tiempo tras una buena acción y habilitación del debutante Braian Romero. Sin embargo, cuando faltaban cinco para ir al descanso, Gabriel Hauche cabeceó en el área chica y sentenció el empate en uno definitivo.

El tiempo pasó, pero River no perdió la memoria. Asfixiante desde el primer momento, no fue decisivo en los metros finales y recordó sus peores noches de Copa Libertadores. Braian Romero estuvo a la altura, generó espacios y fue siempre una alternativa para Matías Suárez, el gran protagonista del partido, por el gol y por los que no hizo.

Tal como es costumbre, la iniciativa fue del equipo de Marcelo Gallardo. La premisa fue una aproximación cuando apenas había transcurrido un puñado de minutos, en la que Milton Casco -quien reemplazó a Angileri- desbordó por el carril izquierdo y elevó un centro que Romero, ex Argentinos, cabeceó débil a las manos de Lucas Chaves. El arquero, por su parte, también dio indicios de que no sería un muro fácil de derribar.

Poco tardó el intenso River en golpear. El reloj solo marcaba nueve cuando Paulo Díaz trasladó en su zona, levantó la cabeza, apuntó hacia el medio de los dos centrales rivales y le dio un pase exacto a Braian Romero por las alturas. El delantero, que ya le había ganado las espaldas a los marcadores, se la llevó con la cabeza y, al ingresar al área, tocó justo al medio para cederle el gol a Suárez, quien solo tuvo que empujarla.

En el primer tramo del partido, el tridente Álvarez-Suárez-Romero no dejó hacer pie a la defensa de Argentinos. Pero los millonarios no contaron con la astucia del arquero colorado, que le tapó dos mano a mano trascendentales al 7 de River. El primero fue una buena recuperación tras un rebote corto a los 17 minutos, y luego una atajada con el pie a puro reflejo cuando el atacante lo tenía de frente.

Con tantos errores en la definición, la historia se repitió una vez más y el buen rendimiento del dueño de casa se fue al Demonio. Pocos méritos había hecho Argentinos Juniors, pero Gabriel Hauche sacó un empate de la galera a cinco minutos del final del periodo inicial. Sandoval tiró el centro al segundo palo, Ávalos la bajó de cabeza y, con otro testazo en el camino, el ex Racing descolocó a Armani para el 1-1.

En el complemento, el local mermó la intensidad y el equipo de La Paternal pudo crecer y desplegar sus herramientas para golpear. Aunque no tuvo claridad, el de Milito volvió a ser un rival duro para los del Muñeco. No pudieron Girotti, en las que tuvo tras su ingreso, ni Reniero, que quería mojar en su debut.

Un empate que conforma al Bicho pero que deja con un sabor amargo al Millonario. La llave está más abierta que nunca y todo se definirá la próxima semana en el Diego Armando Maradona.