River empató ante Argentinos y ya piensa en la Copa

Julián Álvarez abrió la cuenta para el Millonario desde el punto de penal a los 27 minutos, mientras para el Bicho Mateo Coronel empató el partido a los 66 luego de una gran jugada por derecha que culminó con un centro de Hauche y la definición del juvenil.

Con este resultado, Boca, River, Arsenal y Argentinos Juniors tienen un punto en su zona y todavía resta que Huracán e Independiente disputen su partido en el Estadio Tomás Adolfo Ducó.

River comenzó a controlar el partido, con buenas combinaciones colectivas enlazadas por Santiago Sosa y Nacho Fernández. Sin embargo, recién a los 27 minutos el equipo de Marcelo Gallardo pudo romper el cero luego del gol del cordobés Julián Álvarez, que convirtió desde el punto de penal luego de que el arquero Lucas Chaves le cometa infracción a Santos Borré.

Pese al festejo de River por el gol de Araña, a los 35 minutos del partido llegó la mala noticia para Gallardo: Ignacio Fernández sufrió una Lumbalgia y tuvo que ser reemplazado por Gonzalo Montiel.

En el segundo tiempo, Argentinos Juniors intentó hacerle daño al Milonario con la experiencia de Gabriel Hauche y la lucidez del pibe Mateo Coronel, que ingresó desde el banco a los 55 minutos y le cambió la cara al Bicho.

En el mejor momento de Argentinos Juniors en el partido, llegó el empate para el delirio del equipo de Paternal. Luego de una gran jugada en la puerta del área de River, Gabriel Hauche ingresó por derecha y metió un centro para que Coronel defina frente a Bologna y empate el partido.

Luego del partido, Julián Álvarez, autor del gol Millonario, declaró: "El pateador de los penales lo decidimos adentro de la cancha. Fui, la agarré, y mis compañeros me dieron la confianza para patear el penal".

En tanto, Bruno Zuculini, que tiene chances de jugar frente a Nacional el próximo jueves frente a Nacional, expresó: “El técnico decidirá si juego o no. Si bien hice dos goles, no me tengo que confundir, mi obligación es defender y ayudar al equipo”

River enfrentará a Nacional por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores el jueves 17 de diciembre desde las 21.30 en Montevideo luego de ganar el primer partido de la llave 2-0 con goles de Montiel y Zuculini.

En cuanto a la Copa Diego Maradona, el Millonario visitará a Huracán el domingo a las 21.30, mientras que Argentinos visitará a Arsenal el viernes a las 21.10