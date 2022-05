River goleó a Colo Colo y se quedó con su grupo

Agustín Palavecino, a minutos del entretiempo, y Nicolás De La Cruz, Héctor David Martínez y Esequiel Barco, en el complemento, fueron los goleadores de una noche en la que el Millonario selló su clasificación a los octavos a falta de una fecha por jugar, que será contra Alianza Lima, el miércoles, en Núñez.

Fue todo muy parejo en los 45 iniciales. Colo Colo utilizó a Juan Martín Lucero como estandarte en ataque y le hizo sentir el rigor al local. La Banda se arrimó con remates desde afuera, de Palavecino y De La Cruz, y recién se conectó sobre el epílogo hasta conseguir el primer grito.

La combinación que trajo el 1-0 la comenzó Enzo Fernández en tres cuartos. Luego tocó con De La Cruz y el uruguayo, con un buen giro, tiró el centro rasante que Palavecino empujó de rebote con algo de fortuna.

El segundo tiempo se demoró por incidentes en la tribuna de los hinchas chilenos, que no bajaban de los alambrados. Y eso le sirvió a River para cargar la barra de potencia, porque en 15 minutos gritó tres veces.

El segundo gol lo anotó Nicolás De La Cruz a los 7 con un toque sutil de cabeza debajo de los tres palos, mientras que encaminó la goleada cuando, pisando los 21, Álvarez levantó el tiro de esquina, Emanuel Mammana anticipó y la peinó para la entrada de David Martínez, que entró solo y la empujó al fondo de la red.

Ya con el elenco colocolino entregado, Esequiel Barco decretó el cuarteto de festejos después de un centro rasante del Araña que logró conectar por el caño más lejano de Brayan Cortés.

River transformó el duelo en un trámite sencillo, fue una máquina de atacar y logró un gran triunfo gracias al cambio radical con el que salió a jugar la parte final. Solo le queda completar el calendario. Y lo hará con el el primer puesto en el bolsillo, algo que le sirve para remediar el golpe en la Copa de la Liga.

SÍNTESIS

River: Ezequiel Centurión; Emanuel Mammana, Paulo Díaz, David Martínez y Milton Casco; Bruno Zuculini; Enzo Fernández, Agustín Palavecino, Nicolás De la Cruz y Esequiel Barco; y Julián Álvarez. DT: Marcelo Gallardo.

Colo Colo: Brayan Cortés; Óscar Opazo, Maximiliano Falcón, Emiliano Amor y Gabriel Suazo; César Fuentes y Esteban Pavez; Leonardo Gil; Gabriel Costa, Juan Martín Lucero y Pablo Solari. DT: Gustavo Quinteros.

Gol en el primer tiempo: 41m. Palavecino (R).

Goles en el segundo tiempo: 7m. De La Cruz (R); 21m. Martínez (R) y 23m. Barco (R).

Cambios en el segundo tiempo: 18m. Bruno Gutiérrez por Gil (C); 25m. Santiago Simón por Palavecino (R); 30m. Marcos Bolados por Solari (C) y Carlos Villanueva por Costa (C); 38m. José Paradela por Barco (R) y Andrés Herrera por Mammana (R); 41m. Braian Romero por De La Cruz (R) y Daniel Gutiérrez por Amor (C).

Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay).

Estadio: Más Monumental.