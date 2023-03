Y es Nicolás De la Cruz: el volante uruguayo continúa entrenando diferenciado a causa de una sinovitis en su rodilla derecha, y la práctica del lunes no fue la excepción. Así, su presencia en el duelo del próximo viernes frente a Unión de Santa Fe es todavía una incógnita.

Vale recordar que ya son dos semanas desde que De la Cruz se resintió de la lesión que lo había obligado a pasar por el quirófano en el comienzo de la pretemporada. Fue en la previa del choque con Sarmiento en Junín cuando el mediocampista sintió las molestias.

Antes de quedar marginado del partido contra el Verde, el charrúa había logrado volver a meterse en el equipo titular. Para Demichelis es un jugador imprescindible, y si llega en condiciones seguramente será de la partida ante el Tatengue: peleará un lugar con Esequiel Barzo y Agustín Palavecino.

Si bien la semana apenas arranca, no habría indicios que anticipen que Micho modificará mucho el equipo con respecto a lo que fue la última fecha previa a la fecha FIFA. De hecho, si De la Cruz no llega al 100%, no sería una sorpresa que el DT repita la formación.

Arrancó la venta de entradas para River - Unión

Para los socios no adheridos al sistema Tu Lugar en el Monumental, el expendio de tickets arrancó este lunes 27 de marzo a las 10 de la mañana. Una vez confirmada la compra, la ubicación se cargará al carnet automáticamente y se ingresará a la cancha sin tener que hacer ningún otro trámite. Los socios con TLM -abonados- no necesitan comprar entrada.

Mientras que los miembros de Somos River podrán adquirir sus entradas a partir del martes a la misma hora. En caso de haber un remanente, la venta para no socios comenzará el miércoles a las 10: al finalizar la compra, los no Socios deberán optar entre retirar su entrada por las boleterías del club (el jueves entre las 10 y las 19) o ingresar al estadio con su DNI, abonando un costo adicional.