River Plate empató con Banfield en la previa del Superclásico

River no jugó bien y llega con dudas al partido del próximo domingo con Boca. Por falencias defensivas, sobre todo en pelota parada, por déficits en la generación de juego, por niveles individuales bajos, y porque sin Borja -desgarrado, no llegaría al Superclásico- no tuvo peso en el área, aunque sí tuvo situaciones de gol como para ganar el partido.

De hecho, la gran figura terminó siendo Marcelo Barovero, arquero de Banfield que en la previa fue ovacionado por regresar al Monumental, donde se metió en la historia grande del arco millonario. Sin embargo, el agradecimiento quedó antes del silbatazo inicial, porque durante los 90 minutos, 'Trapito' demostró que sigue vigente e hizo lo imposible para rescatar un punto para Banfield.

El Taladro arrancó mejor parado en los dos tiempos y pese a no dominar la pelota, sí fue más punzante y pudo manejar el trámite de acuerdo al plan de juego propio. Rivera tuvo dos en los primeros 20': primero fue cruzado con lo justo por Paulo Díaz -todos reclamaron penal-, quien en el segundo tiempo tuvo una intervención similar ante Milton Giménez; después remató desviado. Quirós también tuvo un cabezazo alto.

Sin embargo, los de Martín Demichelis se fueron acomodando en ambas etapas, pero más allá de tener la posesión, no pudo romper un sólido bloque defensivo a través del juego colectivo. Las chances llegaron a través de disparos de larga distancia: el primero de Herrera, cruzado, el segundo de Barco, contenido por Barovero, y con Nacho Fernández capturando el rebote pero sin poder darle bien, y el tercero también del ex Independiente, que rozó el palo.

Y en el complemento, el Millonario fue un aluvión ofensivo, a pesar de tampoco jugar bien: Mastantuono exigió a Barovero, Colidio desvió un fuerte envío de Enzo Díaz y el tiro se fue por arriba, y el arquero banfileño le atajó cuatro buenos remates a Echeverri, Nacho Fernández, Ruberto y Paulo Díaz.

Cuando todo parecía que el local se llevaba puesto al visitante, Banfield encontró espacios en una desordenada defensa y Brian Galván culminó una jugada de pocos toques con un fuerte tiro que venció a Armani. River reaccionó rápido y empató instantáneamente con un centro de Barco cabeceado por Solari, quien le puso las cifras finales al resultado.

Con el empate, River suma 12 puntos y es escolta de Independiente en la Zona A de la Copa de la Liga Profesional, mientras que Banfield está penúltimo con 3 unidades. En la próxima fecha, el Millonario recibirá a Boca el domingo, en una nueva edición del Superclásico, y el Taladro visitará a Lanús el mismo día, por el Clásico del Sur.