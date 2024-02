Facundo Sava dejó de ser el técnico de Huracán

Huracán no arrancó para nada bien esta Copa de La Liga. Solamente había ganado en la primera fecha 2 a 0 ante Banfield de visitante y conseguido otro punto frente a Independiente, de local. Desde allí, cuatro derrotas seguidas y ésta, la más complicada ante el Fortín por 1 a 0 en el Ducó en el último minuto.

Ante este resultado negativo, Sava decidió suspender la conferencia de prensa y minutos después le comunicó a los dirigentes que renunciaba a su cargo. En principio, el clásico lo podría dirigir Walter Coyette, que asumió a principio de año como Director Deportivo de Inferiores, y sería el DT interino hasta conseguir el sucesor, pero el presidente no lo confirmó.

"Tuvimos una charla con Facu (Facundo Sava) y el cuerpo técnico y decidimos que no siga. Vinimos acá con la esperanza de revertir y no pudimos", afirmó David Garzón, presidente del club.

A lo que luego agregó: "No es seguro que Coyette dirija el clásico. Vamos a charlar con los jugadores y tomaremos la mejor decisión. Hay que trabajar y salir de esto", sostuvo Garzón.

Ante la pregunta sobre el clásico respondió que "los clásicos se ganan, hay que ganarlo por nuestra gente, que va a apoyar y va a llenar el estadio", sentenció.

Luego analizó más sobre la salida de Sava: "Lo mejor es que terminara este proceso. No queríamos eso, pero los resultados mandan. El equipo estaba muy bien y Facu no le pudo encontrar la vuelta. Analizamos mucho antes de que venga Facu, y los resultados mandan, por lo que los procesos se interrumpan. No sé en qué se falló. Somos todos responsables", dijo el presidente.

"Siempre fuimos respetuosos de los procesos. Ahora nos vamos a reunir, vamos a analizar bien. No queremos resolver en caliente, hay que pensar alternativas. Por el momento está Gastón en el entrenamiento. Mauro Milano trabajará con él", cerró.

Los números de Facundo Sava: dirigió solamente estos seis partidos de la Copa de La Liga: 1PG, 1PE Y 4PP, convirtiendo cuatro goles a favor y ocho en contra. Consumando solamente cuatro unidades que lo corrieron de su puesto al mando del Globo.