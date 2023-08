River Plate no se conforma y ahora va por Gonzalo Montiel

Tras la vuelta de Manuel Lanzini, River Plate ahora quiere concretar el regreso del campeón del mundo Montiel, sin lugar en Sevilla.

No es un mercado de pases más para River Plate. Con el objetivo de volver a conquistar la Copa Libertadores, el Millonario cerró los regresos de Ramiro Funes Mori, Manuel Lanzini y Gonzalo Martínez -aún no es oficial porque restan detalles-, pero no se conforma: ahora va por Gonzalo Montiel.