River regresa al Monumental y ya cuenta con Alex Vigo

Luego de hacerse la revisión médica esta mañana en la Clínica Rossi, el lateral derecho dialogó con los medios en rueda de prensa y manifestó que "es un sueño cumplido jugar en River", en tanto que añadió: "Cuando me enteré que el club se interesó en mí sentí mucha alegría y satisfacción, eso significó que venía haciendo las cosas bien desde que empecé hasta ahora."

Además, el juvenil que disputó 40 partidos en el Sabalero se refirió a Marcelo Gallardo, con quien tuvo contacto en los últimos días, y expresó: "Yo vengo a que Marcelo encuentre la mejor de mí y creo que él lo va a encontrar. Hace unos días hablé con él antes de llegar y me dijo que me estaba esperando para venir a entrenar. También me dijo que lo disfrute, más que nada, y que vaya conociendo el mundo River".

Por último, el jugador se definió como un lateral cuya "mayor virtud es el ataque" y afirmó que "está listo para jugar", ya que realizó la pretemporada con Colón y "se encuentra muy bien".

La otra buena noticia del día para el Millonario se remite al acuerdo de la dirigencia con Nicolás De La Cruz para que el uruguayo firme la extensión de su contrato hasta diciembre de 2023, debido a que era uno de los futbolistas cuyo vínculo vencía en junio de este año.

Con la renovación asegurada de Gonzalo Montiel, Franco Armani, Milton Casco, Matías Suárez y Robert Rojas, a River solo le falta finiquitar la situación del colombiano Rafael Santos Borré, quien tiene contrato hasta mitad de 2021 y aún no selló su continuidad.

En cuanto a la salida de Cristian Ferreira, el mediocampista surgido de las divisiones inferiores del club de Núñez jugará en Colón hasta junio de 2022, sin cargo ni opción de compra, como parte de pago del pase de Vigo al Millo. Por esta razón, el juvenil renovó su contrato hasta diciembre de 2023.

EL MONUMENTAL, CON EL CÉSPED LISTO PARA LA VUELTA

Este sábado desde las 21.30 River volverá a jugar en el Estadio Antonio Vespucio Liberti luego de haber disputado su último partido allí el 11 de marzo de 2020, en la goleada 8-0 ante Binacional por la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El campo de juego cuenta con un sistema híbrido que está compuesto por un 95 por ciento de césped natural y un 5 por ciento de césped sintético, con una altura de 23 milímetros, lo cual mejorará el drenaje y permitirá una mejor circulación de la pelota.

Embed [Parte médico] Todos los hisopados realizados hoy al plantel y cuerpo técnico dieron resultado negativo. pic.twitter.com/KckSqP3Usu — River Plate (@RiverPlate) February 18, 2021

En tanto, en el regreso al Monumental ya no estará la pista de atletismo, que estaba alrededor del estadio y fue quitada para aprovechar el espacio con la construcción de nuevas plateas en el futuro.

Además, la obra del estadio contó con refacciones en los baños de las tribunas, donde se modificaron griferías, pisos y puertas, mientras que también se retiraron los alambrados que estaban colocados en la Centenario Alta, al igual que los alerones de las plateas bajas detrás de los arcos.

En cuanto al encuentro ante Rosario Central, Marcelo Gallardo citó a Agustín Palavecino y David Martínez, dos de los seis refuerzos para este primer semestre del año.