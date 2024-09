River sufrió en el inicio pero terminó goleando y brillando

La noche empezó complicada para el Millonario, que arrancó perdiendo por el gol anotado por el uruguayo Franco Nicola cuando no se había jugado un cuarto de hora. Pero el empate marcado por Leandro González Pírez inspiró al conjunto de la banda roja, que luego dio vuelta el partido con goles de Miguel Borja, también en la primera etapa, y Maximiliano Meza y Franco Colidio, en el complemento.

Muy buenos trabajos de los laterales Fabricio Bustos y Marcos Acuña, de Leandro González Pírez y de Claudio Echeverri para una victoria que le permite llegar entonado al choque frente a Colo-Colo, del próximo martes en Chile, y al Superclásico del sábado venidero en La Bombonera.

Fue tibio el arranque de River, frente a un rival que defendió con mucha gente pero también atacó en manada. Y si bien el equipo de Gallardo mejoró en defensa con las nuevas incorporaciones, la salida del fondo sigue siendo mala. Y de una pelota recuperada llegó la apertura para el Decano.

Corrían 11 minutos cuando una brillante jugada colectiva, que tuvo como protagonistas a Luis Miguel Rodríguez y a Renzo Tesuri, encontró un excelente definidor en el uruguayo Nicola que dejó sin chance a Franco Armani para poner el 1-0.

El gol despertó a River, que enseguida tuvo una chance clara de nivelar las cosas a través de Miguel Borja, pero la tijera del colombiano se fue lejos. Y a los 17 tuvo el empate Nacho Fernández, tras excelso pase de Leandro González Pírez, pero su disparo fue rechazado al córner por Tomás Durso.

Y a los 23, de tanto ir, River llegó al empate. Un corner desde la derecha ejecutado con pierna izquierda por Fernández encontró la cabeza de González Pírez que sometió a Durso y puso el 1-1.

Volvió a equivocarse el Millonario en varias salidas y el equipo tucumano estuvo cerca de ponerse en ventaja otra vez. River no encontraba el rumbo, Meza no aparecía, Nacho fernández se mostraba impreciso y Durso no volvía a correr peligro.

Hasta que a los 40 frotó la lámpara el Diablito Echeverri, quien habilitó por derecha a Fabricio Bustos que sacó un centro perfecto para Borja que, completamente libre, cabeceó al palo, pero tuvo la suerte que el rebote dio en su humanidad y se metió para establecer el 2-1.

Y en el final una chilena de Borja, que sacó con esfuerzo Durso al córner, cerró 10 minutos brillantes del equipo de Núñez, que, solo por lo hecho en ese lapso, mereció irse al vestuiario en ventaja.

El segundo tiempo fue un monólogo del conjunto orientado por Marcelo Gallardo, que tuvo varias chances para ampliar el marcador, pero recién lo logró sobre los 27 tras una gran jugada de Marcos Acuña por izquierda, que tuvo continuidad en Borja y final en un cabezazo de Meza, que no tuvo un gran partido pero el gol lo puede inflar anímicamente.

Y en el epílogo, la frutilla del postre la puso Colidio, ganándole a su marcador y punteando una pelota en el área para clavarla junto a un palo y sellar la goleada, ya en tiempo adicionado.

Lo que empezó siendo una pesadilla terminó en un gran triunfo del conjunto de Núñez, que llegará de la mejor manera al choque del próximo martes frente a Colo-Colo en Santiago de Chile. Sigue en la pelea en la Liga mientras sueña con la Copa. Y vale la pena ilusionarse.