River superó a Racing en el Monumental y llegará con confianza al Superclásico

River siguió su dominio en el complemento pero chocó una y otra vez con Cambeses. El arquero sacó un tremendo guantazo hacía la derecha a los nueve minutos frente a una definición cercana de Correa y otro a los 24 minutos frente a un tiro un poco más lejano de Almada, entre otras atajadas que evitaron que la diferencia sea mayor en el marcador.

Con este triunfo, River quedó cuarto en la Zona B del Torneo Clausura con 23 puntos asegurando su presencia en el playoffs salvo que ocurra una catástrofe y llegó al sexto lugar de la Tabla Anual con 52 unidades, en zona de Sudamericana y arrimando la de Libertadores. Por su parte, Racing sigue en caída libre, penúltimo en la Zona B del torneo y sentenciado a no clasificar a ninguna copa internacional para el próximo año.

El resumen del partido