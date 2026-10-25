River superó a Racing en el Monumental y llegará con confianza al Superclásico

El Millonario venció 1 a 0 a La Academia en una buena actuación como local para afianzarse en la zona de playoffs del Torneo Clausura y arribar con buen ánimo a La Bombonera.
River venció 1 a 0 a Racing en una buena actuación en el Monumental y llegará con confianza al Superclásico en La Bombonera. Lautaro Rivero marcó de cabeza el gol del triunfo en el clásico que no fue por mayor diferencia debido a Facundo Cambeses, quien tuvo muchas grandes intervenciones para sostener en partido a su equipo.
River fue claramente superior a Racing, generando muchas ocasiones y sufriendo muy poco de principio a fin. El equipo de Ponzio tuvo una actuación convincente en el clásico con Thiago Almada y Angelito Correa como principales figuras como todos los fin de semana.
El local tuvo la primera ocasión clara a los seis minutos con un importante remate con pique de Montiel que encontró una fabulosa respuesta de Cambeses. Y el visitante respondió con un tiro de Conechny atajado por Beltrán en una de las pocas acciones que tuvo en el partido el equipo comandado por Chirola Romero de manera interina. Después, Aníbal Moreno se tiró al césped lleno de dolor y pidió el cambio cuando iban 15 minutos de juego.
River abrió el marcador a los 32 minutos con un centrazo de Angelito Correa y gran cabezazo de Lautaro Rivero para dejar sin reacción a Cambeses. El futbolista con pasado en Atlético Madrid anotaría el 2-0 en el tiempo de descuento del primer tiempo pero Leandro Rey Hilfer anuló el tanto al interpretar mediante la pantalla del VAR que Gonzalo Montiel, quien estaba en offside, interviene en la jugada al bloquear la visión del arquero visitante en una jugada previa.
River siguió su dominio en el complemento pero chocó una y otra vez con Cambeses. El arquero sacó un tremendo guantazo hacía la derecha a los nueve minutos frente a una definición cercana de Correa y otro a los 24 minutos frente a un tiro un poco más lejano de Almada, entre otras atajadas que evitaron que la diferencia sea mayor en el marcador.
Con este triunfo, River quedó cuarto en la Zona B del Torneo Clausura con 23 puntos asegurando su presencia en el playoffs salvo que ocurra una catástrofe y llegó al sexto lugar de la Tabla Anual con 52 unidades, en zona de Sudamericana y arrimando la de Libertadores. Por su parte, Racing sigue en caída libre, penúltimo en la Zona B del torneo y sentenciado a no clasificar a ninguna copa internacional para el próximo año.
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