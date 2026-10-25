Boca le ganó a Independiente sobre el final y sigue líder de la Tabla Anual

El Xeneize venció 1 a 0 al Rojo con un cabezazo de Jagger Herrera a dos minutos del cierre en el Libertadores de América y continúa su gran presente peleando todos los frentes.
Boca le ganó 1 a 0 a Independiente sobre el final en el Libertadores de América y prolongó su gran momento peleando todos los frentes. A dos minutos del final, Jagger Herrera marcó de cabeza su primer tanto en Primera y le dio la victoria al equipo de Rodolfo Arruabarrena que continúa líder de la Tabla Anual a tan solo dos jornadas de la finalización.
Boca tuvo la ocasión más clara del primer tiempo a los 14 minutos con un remate al primer palo de Merentiel atajado con el pie por Santiago Mele. Después, Ascacibar rozó de cabeza el balón tras un envío de tiro libre de Paredes en una situación que pudo ser muy peligrosa si lograba darle de lleno. Por su parte, Independiente merodeó el área muchas veces pero le faltó definir mejor las jugadas, teniendo prácticamente todos tiros desviados.
En el complemento, Flores mandó un centro al área y Merentiel pifió el balón en una oportunidad clarísima, estando de frente al arco rival. El local respondió con un buen ataque que terminó con un tiro de Palais por arriba del travesaño. El visitante continuó con un cabezazo de Ascacibar que encontró las manos de Mele y otra vez el anfitrión tuvo la suya con Palais, quien se escapó por la banda y chocó con la resistencia de Montero. Un duelo parejo de golpe por golpe...
Y, cuando parecía que el 0-0 no se movería del marcador, Sebastián Villa realizó una gran ejecución de tiro libre, Jagger metió la cabeza apareciendo por el primer palo y venció la resistencia de Mele a los 43' del complemento. Es el primer gol en Primera División para el defensor central de 20 años que no necesitó adaptación en el plantel profesional. Y, en el tiempo de descuento, Montero aseguró los tres puntos con una gran atajada a Iván Morales, cuando éste se dio vuelta en el área y sacó el latigazo.
Con este triunfo, Boca sigue escolta de la Zona A del Torneo Clausura con 27 puntos a dos de Instituto y en la cima de la Anual con 57 unidades, teniendo como perseguidores a Rosario Central (56) y con un partido menos a Argentinos Juniors (54) e Independiente Rivadavia (53). Por su parte, Independiente quedó octavo en la Zona A y 13° en la Anual, sin margen en estas últimas dos jornadas para clasificar a los playoffs y soñar con jugar la Sudamericana 2027.
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