Boca le ganó a Independiente sobre el final y sigue líder de la Tabla Anual

En el complemento, Flores mandó un centro al área y Merentiel pifió el balón en una oportunidad clarísima, estando de frente al arco rival. El local respondió con un buen ataque que terminó con un tiro de Palais por arriba del travesaño. El visitante continuó con un cabezazo de Ascacibar que encontró las manos de Mele y otra vez el anfitrión tuvo la suya con Palais, quien se escapó por la banda y chocó con la resistencia de Montero. Un duelo parejo de golpe por golpe...