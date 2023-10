River viajó a Santa Fe sin los convocados a sus selecciones

Vuelven los convocados con sus selecciones

El Pulpo Armani arribó al país en las primeras horas de la mañana desde Lima y como tenía pocas horas de descanso el DT del Millonario decidió no sumarlo para esta fecha. En su lugar atajará Ezequiel Centurión.

CITHDY42MNFZLINAIKDSUFKPEI.webp Franco Armani no estará en el arco del MIlonario.

Al arquero multicampeón con River, se le suman Nicolás de la Cruz, Salomón Rondón y Paulo Díaz, quienes vieron varios minutos en esta doble jornada de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Todos ellos, no estarán con el grupo.

De la Cruz que jugó 180 minutos para Uruguay, Rondón que disputó 174 minutos por Venezuela y Paulo Díaz que acumuló 168 minutos para Chile y Armani que no jugó, tendrán un par de días de descanso y volverán a jugar ante Independiente el miércoles que viene.

El plan de de Demichelis

El equipo todavía no está confirmado pero Micho pararía a: Ezequiel Centurión; Andrés Herrera, Leandro González Pírez, Ramiro Funes Mori y Milton Casco; Enzo Pérez y Rodrigo Aliendro; Ignacio Fernández, Manuel Lanzini y Ezequiel Barco; Miguel Borja o Facundo Colidio.

Embed Los convocados para enfrentar a Colón este jueves en Santa Fe #VamosRiver pic.twitter.com/uQCTpDHO74 — River Plate (@RiverPlate) October 18, 2023

Además, luego del entrenamiento en el predio de Ezeiza, se conoció la lista de los concentrados para el viaje en avión donde están: Lucas Lavagnino (quien irá al banco tras la ausencia de Armani), Enzo Díaz, David Martínez, Sebastián Boselli, Bruno Zuculini, Emanuel Mammana, Matías Kranevitter, Santiago Simón, Pablo Solari, Agustín Palavecino, Gonzalo Martínez y Matías Suárez.

Si bien el presente del Millonario fuera de su estadio no es el mejor, viene de cortar en el Superclásico una larga racha de siete partidos sin ganar como visitante, con un balance de cuatro derrotas y tres empates: 2-1 Vs. Barracas Central (LPF), 0-0 Vs. San Lorenzo (LPF), 3-3 vs. Rosario Central (LPF) y la eliminación de la Copa Libertadores frente a Inter en Porto Alegre: 2-1 en los 90 minutos y luego 9-8 por penales.

Ahora visitará al equipo Sabalero, que viene de perder contra Barracas Central, este jueves a las 18.30 en el Cementerio de Los Elefantes. El duelo lo dirigirá el árbitro Nicolás Ramírez.