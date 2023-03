Tras el triunfo 2-0 a Malta, donde el goleador de la Liga Profesional 2022 y de la presente con Tigre marcó el primero, el entrenador destacó la importancia del tanto: “Abrió el juego, entonces fue fundamental”. De todos modos, Mancini fue cauteloso y completó: “Recordemos que necesita tiempo, aún necesita conocer a sus compañeros y al fútbol europeo”.

Bajó un cambio después de que unos días atrás comparó a Retegui con Gabriel Batistuta. "Me recuerda a otros jugadores argentinos que han estado en Italia. Es un chico joven, necesita un tiempo para adaptarse pero tiene cualidades. Es inteligente, educado, esperemos lo mejor. Es un delantero centro clásico, veo que muchos lo comparan con (Germán) Denis. Me recuerda más a Batistuta cuando llegó a Italia. Es joven, necesita adaptarse, pero no creo que tarde mucho” , había dicho.

“Es imposible no dejar escapar una sonrisa al pensar en la velada de Mateo Retegui", expresaron en el prestigioso portal italiano La Gazzetta Dello Sport. A su vez, en el artículo, indicaron que "hay razones para ser optimistas sobre el futuro" con el joven delantero argentino después de su primera actuación, contra Inglaterra. Toda Italia habla de Retegui, quien con goles se está ganando a los italianos.