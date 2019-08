Desde hace una semana, la situación es compleja y queda en evidencia que la relación entre el cuerpo técnico y los jugadores, que el fin de semana pasado no concentraron, con los directivos está decididamente desgastada, por no decir rota. Lo peor de todo es que el club se está jugando la permanencia en la máxima categoría del fútbol argentino.

Al ser consultado sobre lo que pensaba de la transferencia del juvenil Lovera y su malestar, respondió: “Mi descontento está claro, me dieron ganas de no seguir, eso fue realmente lo primero que sentí cuando me enteré el jueves a la noche. No les voy a mentir, me enojó y me puso muy mal. Nosotros veníamos trabajando para que se convierta en un jugador importante. Lo hablé con los directivos, vivo acá y entiendo un montón de situaciones, ellos tienen que hacer lo mejor para el club”, reflexionó con total sinceridad.

Para agregar que fue fundamental el respaldo del plantel en su decisión de continuar en el cargo: “Estuve hablando con los jugadores y me dieron todo su apoyo, tenemos una relación muy fuerte, no los voy a dejar en banda. Y sobre todo por la gente que me cruzo en el día a día que tiene plena confianza en nosotros y me pide que saque a Central de este lugar”, comentó.

También se refirió al “perjuicio” deportivo: “Las reglas en el fútbol son claras, cuando el equipo pierde la culpa es del técnico y tener un jugador importante menos es un perjuicio. En algún momento sentí que mi trabajo era perjudicado y para los jugadores que se vaya un compañero el día jueves cuando deben jugar el domingo es durísimo”, manifestó con gesto serio.

Posteriormente dijo lo que había convenido con los dirigentes sobre el futuro de Lovera: “Con ellos hablamos de hacer el esfuerzo hasta diciembre porque la idea era potenciarlo, hacerlo crecer para que se convierta en un jugador interesante. Es duro que esto pase en la quinta fecha, a mitad de camino. No estoy empezando a dirigir, llevo doce años y no me gusta que me hagan estas cosas”, aclaró, demostrando que la relación no es la mejor.

Aunque explique lo contrario y trate de dar un mensaje positivo por el bien del club: “Mi relación con ellos es buena. Hay que estar todos unidos, tomando las mejores decisiones para Central porque hoy es lo más importante. Estamos más fuerte que nunca y queremos transmitir este mensaje de unidad porque es la única manera de sacar a Central de esta situación”, aseguró.

Finalmente se refirió al partido con Colón: “Tenemos que pensar pura y exclusivamente en Colón. Que estemos todos convencidos sobre lo que queremos que el equipo transmita dentro de la cancha. Hoy tenemos un plantel comprometido, entrenado y competitivo”, detalló Cocca.

La formación ante el Sabalero sería con: Jeremías Ledesma; Nahuel Molina, Matías Caruzzo, Miguel Barbieri y Emanuel Brítez; Fabián Rinaudo; Ciro Rius, Leonardo Gil y Diego Zabala; Lucas Gamba y Claudio Riaño.