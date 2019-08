El insólito discurso de Cantona en la ceremonia el sorteo de la Champions

Estrella del Manchester United y ex jugador también del Marsella, Nimes y Leeds, Cantona, de 53 años, fue recompensado "no sólo por su carrera de jugador de gran calibre, sino también por su personalidad. Es un hombre que no se casa con nadie, que defiende sus valores", explicó el presidente del organismo, Aleksander Ceferin, en un comunicado de la UEFA.

Al recibir su premio, el galo sorprendió con un potente discurso:

"Nosotros somos para los Dioses lo mismo que las moscas para los niños. Nos matan por deporte. Pronto la ciencia no solo será capaz de frenar el envejecimiento de las células, sino que también las reparará y así seremos eternos. Solo los accidentes, los crímenes, las guerras nos matarán, pero desafortunadamente los crímenes y las guerras se multiplicarán. Amo el fútbol. Gracias".

