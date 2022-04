Rosario Central tuvo todo para ganarlo pero apenas empató

Distinto es el panorama para el Sabalero, que sumó un punto de oro tras reservar a sus mejores jugadores para la Copa Libertadores y sigue en la pelea por meterse en los cuartos de final del certamen. Viajará con tranquilidad a Paraguay para enfrentar a Cerro porteño el martes próximo.

Que a Central no le está sonriendo la suerte quedó en claro a los 8 minutos de juego cuando Gaspar Servio tomó la pelota dentro de su área e intentó sacar un pelotazo largo que dio en la humanidad de Pierotti, quien estaba fuera del rectángulo grande, y rebotó hacia el arco decretando la apertura del marcador.

Después el Canalla se fue sobre el equipo alternativo que plantó Julio César Falcioni y dominó el trámite, aunque poco pudo hacer ante un adversario que se replegó y esperó. Tuvo sus chances, como un centro de Lautaro Blanco que cruzó toda el área sin que nadie la empujar y un par de acciones que tuvieron a Marco Ruben y a Juan Cruz Komar como protagonistas.

Parecía que el arco se le había cerrado al equipo que desde hace un par de fechas orienta Leandro Somoza, pero a dos minutos del cierre Emmanuel Ojeda capturó un rebote suave dentro del área y con un toque alto sometió a Ignacio Chicco para decretare el 1-1 con el que se fueron a los vestuarios.

El dominio rosarino se extendió al segundo tiempo y a los 8 Alejo Véliz desniveló, pero la alegría duró solo un instante, ya que al minuto el árbitro anuló la acción ya que el joven delantero había marcado con el brazo y el VAR anuló la conquista.

Pero la alegría llegó a los 21. Véliz la peleó y habilitó a Luciano Ferreyra que definió como los Dioses para poner el 2-1 que era merecido hasta ese momento, ya que el local había dominado durante casi todo el partido.

Tenía todo a su favor Central, incluso un córner apenas pasada la media hora. Sin embargo, se descuidó atrás y en la réplica Colón no perdonó con una excelsa definición de Ramón Ábila que puso un empate inesperado y acalló al Gigante.

El último cuarto de hora fue parejo y abierto, con chances para los dos. Pero por lo hecho con anterioridad, Central mereció mejor suerte, esa que le viene faltando desde hace bastante tiempo. Colón, en cambio, sigue firme en ambos frentes, disfrutando un buen presente.

SINTESIS

Rosario Central: Gaspar Servio; Damián Martínez, Juan Cruz Komar, Cristian Báez, Lautaro Blanco; Emmanuel Ojeda, Walter Montoya, Alejo Véliz, Luciano Ferreyra; Marcelo Benítez y Marco Ruben. DT: Leandro Somoza.

Colón: Ignacio Chicco; Gian Nardelli, Lucas Acevedo, Joaquín Novillo, Jonathan Sandoval; Brian Farioli, Cristian Vega, Nahuel Gallardo, Tomás Moschión; Santiago Pierotti y Ramón Ábila. DT: Julio Falcioni.

Goles en el primer tiempo: 8m. Pierotti (C), 43m. E. Ojeda (RC).

Goles en el segundo tiempo: 21m. L. Ferreyra (RC), 31m. Ábila (C).

Cambio en el primer tiempo: 22m. Federico Lértora por C. Vega (C). Cambios en el segundo tiempo: 13m. Facundo Farías por Pierotti (C), 13m. Cristian Bernardi por Farioli (C), 13m. Rodrigo Aliendro por Moschión (C), 20m. Lucas Gamba por Véliz (RC), 20m. Gino Infantino por L. Ferreyra (RC), 34m. Michael Covea por W. Montoya (RC), 38m. Facundo Garcés por J. Sandoval (C).

Árbitro: Facundo Tello.

Estadio: Rosario Central.