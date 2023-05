Rubén Capria: "Ojalá que Fernando Gago siga por mucho tiempo en Racing"

"Fernando (Gago) tiene que estar en el club, seguir en todo el proceso de nuestra gestión. El balance es super positivo, aunque hayamos tenido un bache por los atenuantes de las lesiones simultáneas, que no son excusas... Elevó la vara en la institución y creo que tenemos que seguir apostando por el proceso. Ojalá siga por mucho tiempo con nosotros", aseguró Capria en diálogo con ESPN.

Pero además, y luego de los rumores de que el plantel le estaba 'haciendo la cama' al técnico -sobre todo luego de unas curiosas declaraciones de Iván Pillud-, el Mago afirmó: "El grupo de jugadores también está totalmente consubstanciado con la idea de Fernando, con el sello que le dio al grupo, la manera de entrenarse y en la relación humana".

Incluso, tras la derrota 0-3 con Platense, Pintita charló un largo rato con el plantel. Y más tarde, el presidente Víctor Blanco mantuvo una reunión telefónica con el capitán Leonardo Sigali, en la que habrían acordado que todos -dirigentes, jugadores y cuerpo técnico- redoblarán esfuerzos y se apoyarán para sacar adelante este mal momento.

fernando-gago_862x485.webp "No pensé en renunciar", aseguro Fernando Gago luego del 0-3 sufrido ante Platense.

Así, los únicos que parecen no estar de acuerdo con la continuidad de Gago como entrenador de Racing son los hinchas, quienes lo silbaron en los últimos partidos disputados en el Cilindro de Avellaneda y le pidieron que se vaya. En ese sentido, Capria reveló que recibió agresiones por sostenerlo en su cargo.

"Sobre las críticas, todo se entiende y dentro del marco del respeto lo tolero. Pero llegué a un punto, porque a veces uno recibe agresiones que cara a cara no pasan, me gustaría que sucedieran cara a cara. Se dan muchos golpes bajos. Gente que escribe y dice una sarta de estupideces", comenzó diciendo.

Y luego agregó: "Es muy fácil agredir, eso me duele porque hace un año difundieron mi teléfono para que la gente me insulte y no me escribía nadie hasta la semana pasada. No soy llorón, no es que me amenazaron, pero son cosas feas".

El próximo partido de Racing será el viernes ante Vélez y de local, por lo que se espera un marco caldeado luego de que la Academia saque solo uno de los últimos 21 puntos en juego. Y la idea del DT para volver a sumar de a tres es concentrar 48 horas antes del encuentro, es decir, reunirse todos el miércoles por la tarde. Aunque Gago a su vez pretende que donde concentren haya canchas de fútbol, por lo que su deseo todavía está en veremos.

Paolo Guerrero, la buena noticia del martes

El delantero peruano entrenó con normalidad luego de una inflamación en la rodilla que lo marginó de los partidos con Talleres y Platense. Si bien para Gago el '9' titular es Maxi Romero, el ex PSV holandés viene torcido con el arco, y para Racing será fundamental volver a ser aquel equipo goleador para revertir el flojo presente, por lo que Guerrero le viene como anillo al dedo al DT. ¿Será titular ante Vélez?

Por otro lado, quienes jugaron más de 45 minutos ante el Calamar realizaron tareas aeróbicas. Mientras que, el resto hizo fútbol con la Reserva. En tanto, Matías Rojas, Jonatan Gómez, Gonzalo Piovi, Maximiliano Romero, Emiliano Vecchio y Leonel Miranda realizaron trabajos en campo.