San Lorenzo empató de local y sumó su primer punto

Luego de dos derrotas, San Lorenzo igualó 1-1 ante 12 de Octubre de Paraguay y sumó su primer punto dentro del Grupo A. El Ciclón continúa lejos.

San Lorenzo no pudo ante 12 de Octubre de Paraguay y quedó más lejos de la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Los de Dabove no logran terminar con la mala racha y el empate 1-1 de local no les sirve para nada. El equipo de Paraguay, con este resultado, suma 5 puntos y comparte el liderazgo del Grupo A con Huachipato, con un punto más que Rosario Central.