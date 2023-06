San Lorenzo empató con Palestino y necesita un milagro para clasificar

San Lorenzo no estuvo cómodo en el primer tiempo. Pese a que avisó rápido con un cabezazo de Blandi, Palestino vino al Nuevo Gasómetro a ganar, y para incomodar al Ciclón no hay que manejarle la pelota, hay que hacerlo salir y jugarle al palo a palo. Los chilenos lo entendieron, le propusieron un duelo físico, no desde la rispidez pero sí desde el ida y vuelta, y logró lastimarlo.

El déficit del conjunto trasandino fue quedarse sin nafta en tres cuartos de cancha para culminar las transiciones ofensivas. La única que resolvió bien no terminó en un golazo de milagro: Cornejo jugó una pared con Salas para penetrar la defensa y definió de zurda, pero entre Batalla y el palo le negaron el grito.

Tal fue el disconformismo de Rubén Darío Insua que para el complemento metió tres cambios de un tirón. Y San Lorenzo cambió. Las modificaciones en realidad fueron de nombre, pero puesto por puesto. El Ciclón no creció a partir de otro parado táctico y otro planteo, sino de las funciones de los ingresados.

Bareiro, con más movilidad arriba tanto para desmarcarse como para presionar; Martegani, para agarrar la pelota, asociarse, filtrar pases y romper con gambeta; y Luján, simplemente para hacer lo que Giay no pudo en 45': pasar al ataque. El juvenil tuvo varias lanzadas, pero las terminó mal y fue reemplazado por Cerutti a falta de 15' para el final, ya con un San Lorenzo jugado decisivamente en ataque.

Aunque al Pocho tampoco le salieron las cosas: poco después de entrar, cortó una jugada de gol y fue expulsado. En primera instancia el juez marcó penal, pero desde el VAR le avisaron que era afuera. También entró Leguizamón, para arma tridente con Martegani y Barrios, pero terminó siendo más importante sin la pelota que con ella: el ex Deportivo Armenio cortó tres contraataques letales de Palestino.

Llegando a los 20' del segundo tiempo, San Lorenzo empezó a crecer a partir de la rebeldía del 'Perrito' Barrios y de triangulaciones por el sector izquierdo que le permitieron pisar el área rival. Pero al local le faltaba ese pase final. La más clara la tuvo Martegani, pero el arquero lo atoró rápidamente y le contuvo el tiro. Fue con empuje, orgullo y amor propio hasta el final, pero no pudo.

El empate dejó a San Lorenzo muy complicado en el grupo, y necesita un milagro para pasar de ronda: debe ganarle en la última fecha a Estudiantes de Mérida de local, y que Fortaleza, que ya tiene el primer puesto asegurado, le gane a Palestino, a quien el empate le sobra para clasificar, en Chile. Pero además, superar en diferencia de gol a los chilenos (hoy hay tres goles de diferencia). Igual, el Ciclón sabe de milagros.