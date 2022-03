San Lorenzo: Peruzzi y Donatti con chances de ser titulares

Los defensores vienen siendo desplazados oportunamente por cuestiones de sanidad y contractuales, y ante la falta de alternativas que tiene el DT en la posiciones defensivas, ambos podrían meterse en el equipo que disputará la sexta fecha de la Copa de la Liga Profesional ante la T.En lo que va del campeonato, el Ciclón no sumó ninguna victoria y solo cuenta con 2 puntos sobre 15 posibles. Necesita empezar a ganar si pretende clasificar.

Peruzzi ya se encuentra recuperado de un inconveniente físico que le impidió ser parte de los compromisos ante Argentinos Juniors (1-1) y River Plate (0-1). El futbolista se encuentra en óptimas condiciones para reemplazar a Francisco Flores, titular ante el Millonario.

Donatti, por su parte, estaba apartado del plantel por cuestiones contractuales y se movería como primer marcador central. El último partido oficial que disputó el defensor fue en noviembre pasado frente a Aldosivi (0-2) por la LPF.

En otro orden de noticias, los simpatizantes de San Lorenzo no podrán asistir este sábado al estadio Mario Kempes porque la dirigencia de Talleres no autorizó la presencia de público visitante. La institución de Córdoba consideró "onerosos" los gastos operativos que significan poner a la venta las localidades para no socios.