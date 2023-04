San Lorenzo pisó fuerte en Venezuela jugando con uno menos

Así gana San Lorenzo. No toca, corre. No luce, mete. Con sacrificio, con esfuerzo, con solidaridad, con jugadores conectados detrás de una idea. No siempre sumará de a tres, pero a gamba nunca te deja. Es el Ciclón de Rubén Darío Insua, el que con poco se metió en la Copa Sudamericana, pelea la Liga Profesional, y ya arrancó con una victoria afuera.

Estudiantes de Mérida lejos está de ser un equipo de elite. Pero en el fútbol sudamericano nunca es fácil ir a jugar de visitante, y San Lorenzo se encontró con una expulsión a los seis minutos: Carlos Sánchez, que en el comienzo había sido amonestado, vio la segunda amarilla por un leve roce y se fue a las duchas. Y encima, instantáneamente después se lesionó Agustín Martegani.

La lesión nunca es fortuita, pero a los de Bajo Flores le dio frutos, porque Nahuel Barrios entró encendidísimo y durante todo el partido se llevó a todos por delante. Con gambeta, con velocidad y con viveza fue la pesadilla de los defensores venezolanos.

Y así como el encuentro empezó muy deslucido -la pelota se pinchó a los 20 segundos de juego-, y se jugó en general con más suciedad y pierna fuerte que pelota al piso y asociaciones colectivas, se definió por un destello individual de Federico Gattoni, que sobre el final del primer tiempo tomó la lanza, recibió en tres cuartos de cancha y con un derechazo letal la colgó de un ángulo.

Visitante, un hombre menos, resultado a favor. ¿Aguantar? Claro, pero inteligentemente. Nada de tirarse atrás. En todo momento San Lorenzo estuvo más cerca del segundo que Estudiantes del empate. Y la más clara del local partió de un remate desde afuera del área que se fue por el costado del palo.

Batalla, un arquero maduro que responde cuando lo llaman. Gattoni y Hernández, dos centrales jóvenes, de la casa, que juegan como si tuvieran 10 años de carrera en el lomo. Elías, el bombero de Insúa. Giay, Braida y Vombergar, los laboriosos. Martegani, Leguizamón y Barrios, el talento. Si San Lorenzo tiene poco o mucho es debatible, pero que lo que tiene lo explota al máximo no hay dudas.

Tres puntos de oro y a pensar en la Liga: el próximo sábado visitará a Atlético Tucumán y debe ganar para no perderle pisada a River. Mientras pueda, el Ciclón va por todo. En la próxima fecha de la Copa Sudamericana recibirá a Fortaleza, pero para ese duelo todavía falta mucho en el calendario azulgrana.