San Martín cayó ante Dálmine y quedó con poca chance

Matías Molina y Nicolás Bertochi anotaron para el conjunto de Campana. En San Martín fue expulsado Hernán Pellerano.

La derrota de los tucumanos le despeja el camino hacia la corona a Belgrano de Córdoba, que puede salir campeón en esta fecha: tiene que ganarle el lunes a Defensores de Belgrano y esperar que Instituto no pase del empate mañana ante Flandria.

Belgrano tiene 67 puntos contra 59 de Instituto y San Martín. Una vez finalizada la jornada quedarán solamente 9 en juego.

Por su parte All Boys se garantizó esta noche su clasificación al Reducido por el segundo ascenso a la LPF, al vencer como local a Brown de Puerto Madryn, 1 a 0.

Fernando Brandán, a los 30 minutos del segundo tiempo, anotó el gol de All Boys, que alcanzó a Gimnasia y Esgrima de Mendoza en el cuarto escalón de la tabla con 57 unidades. Chacarita Juniors, 14to y el primero de los equipos que permanecen al margen del torneo Reducido, tiene 43 con 12 por disputar.

En los otros partidos, Temperley le ganó de local a Sacachispas por 1 a 0, resultado que le garantizó la permanencia en la categoría, y Alvarado goleó en Mar del Plata a Quilmes por 3 a 0.

La fecha se completará de la siguiente manera:

Domingo: Flandria-Instituto (13.25), Deportivo Madryn-Ferro (15), Deportivo Morón-Mitre (SE), Almirante Brown-Tristán Suárez y San Telmo-Santamarina (15:30), Güemes-Chacarita (16), Gimnasia de Mendoza-Atlético de Rafaela, San Martín SJ-Atlanta, Estudiantes RC-Independiente Rivadavia (16:30), Chaco For Ever-Estudiantes BA (18:30), Almagro-Deportivo Maipú (19:05).

Lunes: Deportivo Riestra-Brown de Adrogué (15), Belgrano de Córdoba-Defensores de Belgrano (21.30).

Libre: Nueva Chicago.

Posiciones: Belgrano 67, Instituto y San Martín de Tucumán 59, Gimnasia de Mendoza y All Boys 57, Chaco For Ever 51, Independiente Rivadavia, Defensores de Belgrano, Estudiantes RC, Estudiantes BA y Almagro 50, San Martín SJ 48; Riestra 46; Chacarita, Deportivo Morón y Deportivo Madryn 43; Deportivo Maipú y Quilmes 42; Brown PM 41; Brown A, Mitre SE y Almirante Brown 40; Ferro y Gimnasia J 39; Temperley 38; Atlanta y Güemes SE 37; Agropecuario y Villa Dálmine 36; San Telmo y Alvarado 35; Atlético de Rafaela 33; Flandria 30; Nueva Chicago 29; Tristán Suárez y Sacachispas 27; Santamarina de Tandil 25.