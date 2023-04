Sarmiento de Junín y Godoy Cruz empataron en un entretenido duelo

El partido se resume en que fue un tiempo para cada uno, y así se explica también el empate. Los dos equipos aprovecharon sus momentos, pero ambos se quedaron cortos en lo que podrían haber explotado sus pasajes de superioridad. El punto le queda corto a un Sarmiento que, pensando en la permanencia, de local debe ganar, sobre todo ante rivales directos.

En la primera etapa, salvo en unos parejos minutos iniciales, y otro pasaje de igualdad en el tramo final, Sarmiento fue notablemente superior. No por manejar la pelota, porque el Verde no es un equipo que juegue a eso. Sí por dominio de territorio y creación de jugadas de gol: los de Damonte se instalaron en campo rival, y con transiciones rápidas o cortas sucesiones de pases verticales, llegaron mucho al área rival.

Luciano Gondou puso en ventaja al local a los 15 minutos, con un zurdazo de afuera del área tan potente que la pelota entró y salió del arco. El joven delantero ya había avisado un rato antes con una jugada similar, pero más cerca del arco, y con la buena reacción del 'Ruso' Rodríguez para evitar el tanto.

A partir de allí se fue haciendo cada vez más grande la diferencia entre uno y otro. Pero Sarmiento no encontró la forma de liquidarlo, ni con pelota parada ni con centros al área. En el final, Godoy Cruz se fue acomodando, y para el complemento, la tortilla se dio vuelta completamente.

El segundo tiempo fue un monólogo del Tomba, con una superioridad aún más marcada que la del Verde en los 45' iniciales. López Muñoz fue quien agarró la manija de los mendocinos, y con un nivel de inspiración que le permitió casi no perder pelotas, ni en las conducciones ni con gambeta ni en los pases.

Y luego de arrimarse cada vez más, a puro toque de lado a lado hasta encontrar los espacios, el empate llegó a los 16': jugaron un córner en corto, López Muñoz tiró un gran centro que Brian Salvareschi anticipó de cabeza y mandó a la red. La inexorable ley del ex nunca puede faltar.

Después del tanto, Godoy Cruz tuvo varias jugadas claras pero no pudo dar vuelta el resultado. Israel Damonte intentó hacer reaccionar a sus dirigidos con varios cambios juntos, pero no hubo caso. El Bodeguero ya estaba demasiado agrandado y envalentonado. Pese a jugar fuera de casa, el Tomba entendió que podía ganarlo y nunca sacó el pie del acelerador. Lo buscó hasta el final pero no pudo llevárselo.

Sarmiento necesitaba ganar para seguir engrosando el promedio. En el torneo llegó a 16 puntos y se mantiene en mitad de tabla: en la próxima fecha visitará a Central Córdoba, otro rival directo. Godoy Cruz sigue repuntando desde que Diego Oldrá agarró el equipo, y aunque un triunfo lo metía en el lote de arriba -se quedó en 21 unidades-, el punto de visitante no se mira con malos ojos: en la próxima fecha visitará a .Unión de Santa Fe