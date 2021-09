Scaloni: "En ningún momento nos avisaron que no se podía jugar"

, continuó Scaloni.

Con respecto a la salida de la selección nacional del campo de juego aclaró: "Me gustaría que la gente de Argentina entienda que en este caso como entrenador yo tengo que defender a mis jugadores. En ningún momento a nosotros se nos avisó que no se podía jugar el partido. El delegado de la Conmebol me dijo que nos vayamos para el vestuario y eso hice"

"Solamente vengo a explicar la situación y que Argentina entienda lo que ha sucedido. Nosotros en este caso somos los damnificados y queríamos jugar el partido como los jugadores de Brasil", concluyó el técnico.

Claudio Tapia también se quejó

Quien también habló de la situación fue el presidente de la AFA, Claudio Tapia. "Realmente me parece que acá no se puede haber de una mentira ni de nada porque hay una legislación sanitaria en la cual se juegan todos los encuentros. Cada país aprueba un protocolo que está vigente y que se trabaja entre las diez federaciones", comentó.

"Nosotros venimos cumpliendo y hasta en chárter traemos a nuestros jugadores. Los cuidamos al máximo porque realmente nos preocupan ellos y que puedan volver a sus clubes de la mejor manera", agregó el presidente.



"Hoy se vivió lo que se vivió y es algo lamentable para el fútbol porque la verdad es una imagen muy mala", apuntó contra la decisión de suspender el partido.

Al ser consultado por como se vivió el momento en que ingresaron las autoridades sanitarias al campo de juego, respondió: "Querían interrumpir el partido porque nos querían notificar de algo que realmente no sabemos qué es. La autoridad que está a cargo del encuentro de hoy por Conmebol solicitó que nos fuéramos al vestuario porque en nuestro reglamento esta que cuando un factor externo interrumpe de sebe suspender".

"Ahora estamos los nuestros jugadores preparándonos para regresar. Estamos adelantando el chárter porque teníamos previsto viajar mas tarde pero sí vamos a volver a Argentina", finalizó Tapia.