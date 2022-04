Scaloni: "No estoy nervioso por el sorteo del Mundial"

"No estoy nervioso por el sorteo. No me gusta elegir, tenemos analizados a todos los posibles rivales”, declaró el entrenador argentino.

Además, Scaloni reiteró su deseo de enfrentar a rivales de “otros continentes” tras los inconvenientes de calendario para jugar contra seleccionados europeos. "Nos resulta una desventaja, pero sí queremos algunos amistosos previos”, destacó.



Argentina tendrá el duelo contra Italia este 1 de junio en Wembley por el trofeo de campeones y jugará un encuentro contra México, en septiembre en Los Ángeles (podrían ser dos partidos), además del choque frente a Brasil pendiente de las Eliminatorias Sudamericanas.

"La Selección juega mejor ahora que hace unos años. Empezamos bien en las Eliminatorias y nos consolidamos. En la Copa América que ganamos nos costaba en los segundos tiempos, no lográbamos sostener el nivel pero una vez que fuimos campeones nos sacamos el peso de encima”, analizó el técnico sobre su seleccionado.

La Selección Argentina se clasificó cinco fechas antes del cierre de las Eliminatorias para el Mundial y en la última fecha alcanzó el invicto más largo de su historia con 31 partidos sin perder.

El conjunto nacional estará este viernes en el bombo 1 como cabeza de serie de uno de los ocho grupos de Qatar 2022.