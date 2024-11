Se dio a conocer el audio del VAR tras el supuesto penal a Aquino

Ni Fernando Echenique, ni el VAR consideraron que fuera penal, diciendo que "se cae solo", lo que desató el enojo de los jugadores, cuerpo técnico y ex referentes del Fortín.

El análisis del VAR, encabezado por Germán Delfino, concluyó que no hubo contacto para sancionar la falta. "Para mí se cae solo, no se ve un contacto que lo haya hecho trastabillar", fue la explicación que quedó registrada en los audios difundidos por la Liga Profesional.

"Dice Aquino que siente un toque atrás", comentó Echenique, pero desde el VAR le dijeron que "no se veía". A pesar de los múltiples ángulos revisados, no se observó una infracción clara, lo que llevó al árbitro a mantener su decisión final de no cobrar penal.

Tras el encuentro Aquino se mostró indignado y aseguró que la decisión arbitral fue determinante: "Ni mi hijo de 7 años se hubiese tirado con el arco vacío enfrente. El jugador de Lanús admitió el contacto. Le pedimos explicaciones a Echenique".

Su compañero y capitán del equipo, Agustín Bouzat, también expresó su descontento, destacando que la jugada los privó de sumar tres puntos vitales en el tramo final del torneo.

El técnico Gustavo Quinteros, por su parte, no ocultó su preocupación por lo que considera un patrón de arbitrajes en contra de Vélez: "Es la tercera vez que nos dirige Echenique y la tercera que deja pasar un penal claro. Esto nos preocupa de cara a lo que se viene".

La controversia deja en evidencia las tensiones en torno al uso del VAR y las decisiones arbitrales, especialmente en el tramo final del torneo, donde cada punto es crucial. Mientras Vélez intenta mantenerse en el liderazgo a falta de cuatro fechas, el episodio frente a Lanús quedará marcado como una de las polémicas que podrían haber perjudicado al conjunto de Liniers a lo largo de la temporada.