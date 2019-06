Todo comenzó cuando el jugador del Paris Saint Germain citó a Trindade a un hotel de la ciudad de Paris, al cual ella viajó desde Brasil para encontrarse con él. Sin embargo, y de acuerdo a los dichos de la modelo, ella se habría negado a mantener relaciones sexuales con él debido a que carecía de un preservativo, lo que no fue un impedimento para que fuera forzada a concretar el acto.

Pero al trascender la denuncia, el jugador intentó cubrirse exhibiendo en sus redes sociales las conversaciones que ambos mantuvieron en los días posteriores por esa red social, las cuales trascendieron rápidamente a los medios de comunicación.

La conversación se reproduce en su totalidad a continuación:

Najila: ¿Recuerdas todo ayer?

Neymar: Obvio

Najila: El tipo que conocí hoy no era el mismo de ayer. Fue por ese Neymar de hoy que me apasioné.

Neymar: No me conoces bien. Soy normal.

Najila: Todos lo somos.

Neymar: Es que ayer fue rápido y no tuvimos tiempo que conversar y hoy la gente ha cambiado de idea.

Najila: Puede ser. Yo estaba emocionada de conocerte, ayer fue todo tan rápido… De ahí que por la mañana vi estas marcas. Ayer apenas nos hablamos. Tu estabas agitado y hoy llegaste más tranquilo. Ayer, yo estaba tranquila y hoy quien está agitada soy yo. Perdimos los dos. Una pena que salió mal.

Neymar: Pero de las marcas, tú fuiste culpable también. Ja ja ja. Tu me pedías más.

Najila: ¿Estás loco? Yo pedí para parar y tú incluso me pediste disculpas, pero ahora… hay algo más para terapia.

Neymar: Emoticones de “pensativo”.

Najila: Se queda de esa manera. Tu sigues siendo Neymar y yo, una cualquiera.

Najila: Si mandaste esa foto a alguien, por favor, pídele que la borre porque no quiero nada envolviendo mi nombre.

Neymar: Jamás lo haría.

Najila: Comparado con lo que has hecho, no sería nada. Aunque me haya cambiado sólo hoy, tu sabes muy bien lo que pasó y cómo me trataste. ¡De hecho, me maltrataste! A pesar de que eso quede en off para siempre y nunca más nos hablemos, allá en el fondo sabes lo que pasó. Dios es justo y Él no puede ser comprado. Espero que nunca sienta la mitad de la angustia que he sentido en este viaje. Creo que una chica tiene que ser tratada con más empatía. (…) Es una muestra que tu cerebro sólo funciona dentro de campo de juego y tu corazón no funciona en ninguna parte. Pero, en fin, sea lo que sea, no importa más. Voy a seguir y voy a hacer lo mejor posible para olvidar que un día estuve aquí para que me tratases así. Duerme bien y gracias. Por lo menos ahora, realmente sé quién es Neymar Jr.

ADEMÁS:

Sin embargo, la justicia brasilero tomó esto como un delito cibernético y citó al astro a declarar en una comisaría de Río de Janeiro.

Najila, por su parte, le envió un largo audio de más un minuto de duración, cuyo contenido se reproduce a continuación:

"Neymar, sabes muy bien lo que pasó, el estado en que llegaste al hotel, yo fui porque quería estar contigo pero tú llegaste totalmente loco, muy loco, y yo no quise nada de lo que tú hiciste conmigo, y después actuaste aún peor. Sabes de tu error, debes ser hombre al menos una vez en la vida y asumir tu error y no quedarte en internet diciendo como 'quien me conoce sabe´. ¿Cómo yo iba a planear eso?, ¿cómo iba a prever que me ibas a agredir y actuar conmigo de esa forma?, ¿cómo iba a tener esa intención y toda esa planificación?, dice en una primera instancia.

"Yo solo quería quedarme contigo, pero ahora parece como si estuviera todo armado. (…). Dios es justo, y ningún dinero lo compra. Tú puedes tener mucho dinero, puedes ser un gran jugador, famoso, bla bla bla… pero no eres Dios y se hará justicia. Puedes haber contratado a los mejores abogados (…) pero tú no tienes la verdad. Soy yo la que dice la verdad y voy a pedir que te hagan un examen antidoping, para ver si ese día no estabas drogado (…)", concluyó.