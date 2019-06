"Yo tenía ganas de estar con Neymar. cuando llegué estaba todo bien. Iba a lograr a estar con él. Pero cuando llegué al hotel estaba agresivo, totalmente diferente de esa persona con la que hablaba por whatsapp. Como tenia muchas ganas de estar con él me dije 'voy a intentar manejar la situación”, subrayó.

En su relato, la modelo remarca cómo el futbolista se negó a utilizar protección y decidió avanzar contra la voluntad de la víctima: "Le dije no. Él no respondió y seguimos. Él me miró y cometió el acto y le pedí que parara. Mientras lo hacía, él seguía pegándome en la cola violentamente. Después me di vuelta, fue todo rápido, cuestión de segundos y le dije que parara, él no hablaba, sólo actuaba".

La declaración se conoció una hora antes de que Neymar saliera a la cancha en Brasilia contra Qatar, en un amistoso de preparación para la Copa América, del que se retiró apenas un cuarto de hora después de comenzado por un fuerte golpe en el tobillo derecho.

"Quiero justicia, no es porque yo estaba con ganas de estar con él podría abusar, primero no logré reaccionar por el trauma porque sabía que si se lo decía ahí no tendría como probarlo”, afirmó y rechazó una extorsión y sí una cuestión de 'honra", sentenció.

