Se reprogramaron la fecha 4 y 5 del Torneo Apertura por la ola de calor

Ya por la Fecha 3 se vieron algunas escenas en los distintos estadios del país en donde los bomberos usaban sus mangueras para mojar a la gente y permitirles refrescarse, en medio de temperaturas que, en algunos casos, alcanzaron los 40° en horarios de partidos. Así, si bien se espera que las temperaturas bajen a partir de la actual semana, desde la Liga Profesional informaron las modificaciones de horarios para los partidos del fin de semana.

De todos los cambios, quizás los más llamativos sean los de los partidos de Independiente Rivadavia vs. Estudiantes, Unión vs. Argentinos y Racing vs. Boca, que se atrasarán una hora y comenzarán a las 22.15 del viernes -para los dos primeros- y del sábado -para el clásico-. En tanto, el duelo entre River e Independiente del sábado comenzará a las 20.15.

En cuanto a la quinta fecha, Boca-Independiente Rivadavia que se va a jugar el martes 11 pasó de las 19.15 al horario de las 20. Mismo caso ocurre en el día siguiente para Independiente en su encuentro con Vélez en el Libertadores de América. Por su parte, Racing visitará a Tigre (el martes 11) y River (el miércoles 12) a Godoy Cruz a partir desde las 22.15 en el último turno del día.

Fecha 4

Jueves 6 de febrero

17.00 Aldosivi – Barracas Central (Zona A) -TNT Sports-

20.00 Sarmiento – San Martín (SJ) (Zona B) -ESPN-

Viernes 7 de febrero

17.45 Banfield – Belgrano (Zona A) -TNT Sports- (estaba programado originalmente a las 17)

20.00 Central Córdoba – Newell’s (Zona A) -ESPN- (estaba programado originalmente a las 19.15)

20.00 Huracán – Tigre (Zona A) -TNT Sports- (estaba programado originalmente a las 19.15)

22.15 Independiente Rivadavia – Estudiantes (Zona A) -ESPN- (estaba programado originalmente a las 21.30)

22.15 Unión – Argentinos (Zona A) -TNT Sports- (estaba programado originalmente a las 21.30)

Sábado 8 de febrero

18.00 Vélez – San Lorenzo (Zona B) -ESPN- (estaba programado originalmente a las 17.00)

19.30 Rosario Central – Atlético Tucumán (Zona B) -TNT Sports- (estaba programado originalmente a las 17.00)

20.15 River – Independiente (Zona B) -ESPN- (estaba programado originalmente a las 19.15)

22.15 Racing – Boca (Zona A) -TNT Sports- (estaba programado originalmente a las 21.30)

Domingo 9 de febrero

17.00 Deportivo Riestra- Defensa y Justicia (interzonal) -TNT Sports-

17.00 Platense -Instituto (Zona B) -ESPN-

19.15 Gimnasia – Godoy Cruz (Zona B) -ESPN-

21.30 Talleres – Lanús (Zona B) -TNT Sports-

Fecha 5

Martes 11 de febrero

17.45 Barracas Central – Central Córdoba (Zona A) -TNT Sports- (estaba programado originalmente para las 17)

20.00 Boca – Independiente Rivadavia (Zona A) -TNT Sports- (estaba programado originalmente para las 19.15)

20.00 Estudiantes – Banfield (Zona A) -ESPN- (estaba programado originalmente para las 17)

22.15 Belgrano – Aldosivi (Zona A) -TNT Sports- (estaba programado originalmente para las 21.30)

22.15 Tigre – Racing (Zona A) -ESPN- (estaba programado originalmente para las 21.30)

Miércoles 12 de febrero

17.00 Deportivo Riestra – Rosario Central (Zona B) -ESPN-

17.45 Newell’s – Defensa y Justicia (Zona A) -TNT Sports- (estaba programado originalmente para las 17.00)

20.00 Independiente – Vélez (Zona B) -TNT Sports- (estaba programado originalmente para las 19.15)

20.00 Argentinos – Huracán (Zona A) -ESPN- (estaba programado originalmente para las 19.15)

22.15 Godoy Cruz – River (Zona B) -ESPN- (estaba programado originalmente para las 21.30)

Jueves 13 de febrero

17.45 Lanús – Gimnasia (Zona B) -ESPN-

20.00 San Martín (SJ) – Talleres (Zona B) -TNT Sports-

20.00 San Lorenzo – Platense (Zona B) -ESPN-

22.15 Unión – Instituto (interzonal) -ESPN-

22.15 Atlético Tucumán – Sarmiento (Zona B) -TNT Sports-