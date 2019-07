“He decidido poner fin a mi carrera como futbolista profesional", señaló en un comunicado Robben, de 35 años, de quien se pensaba que estaba a la caza de un nuevo club tras jugar su último partido con el Bayern en mayo. “Es, sin duda, la decisión más difícil que he tenido que tomar en toda mi carrera".

El atacante se incorporó al Bayern en 2009, procedente del Real Madrid. Disputó 309 partidos oficiales con la potencia bávara, anotando 144 goles y poniendo los pases para otros 81.

Además, conquistó un título de La Liga en 2008 con el Madrid. Ayudó a que el Chelsea, su club anterior, se coronara en la liga en 2005 y en 2006. Con el PSV Eindhoven ganó la liga holandesa en 2003.

En Argentina es recordado por una jugada en el minuto 90 en una semifinal del Mundial de Brasil 2014 en la cual Javier Mascherano sufrió una particular lesión por evitar una chance clara de gol suya.

“Me abrí el ano y por eso el dolor. No quiero ser grosero, pero fue así. Fue más por virtud mía, porque Robben me da una posibilidad más cuando toca de nuevo la pelota. Me hace ganar un segundo más a mí. Pero si él recortaba, lo iban a ir a abrazar todos a él, pero no recortó, pateó y pude llegar. Para llegar a una final tenés que tener también una pizca de suerte y nosotros la tuvimos”, recordó Mascherano al hablar con la prensa a la salida del vestuario de la Selección Argentina.

El encuentro terminó 0-0, con posterior triunfo por penales de la albiceleste.