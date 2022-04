¡Se sacaron un cero! Vélez y Boca igualaron en Liniers

Embed

El equipo de Sebastián Battaglia tuvo un poco más de ambición en líneas generales. Aunque el Fortín supo taparle las vías de escape, neutralizar a los mediocampistas de creación y plantarse en campo rival en base a la presión.

El primer tiempo culminó con algunos intentos del local, que antes del cuarto de hora ya había intentado desde afuera con remates peligrosos de Agustín Bouzat y sobre el final acarició el primero con un cabezazo de Sebastián Sosa Sánchez que pasó cerca. No obstante, al descanso se fueron con mucho roce y poco juego.

En el segundo tiempo, Battaglia intentó mover las fichas en el medio campo para acelerar las producciones. Oscar Romero, primero, y Alan Varela y Juan Ramírez, después, le dieron otra cara al fútbol de Boca. A los 23, el paraguayo hablitó a Villa por izquierda, el colombiano levantó el centro y Vázquez cabeceó apenas afuera.

Lo más claro llegó sobre el final. Luis Advíncula se conectó bien con Vázquez por el carril derecho, llegó hasta el fondo y sacó un disparo esquinado con el botín zurdo que Hoyos despejó al córner con un guantazo espectacular. Y después fue el nueve de Boca el que tuvo la chance en un tiro de esquina que pasó la línea final cerca del palo.

El VAR pudo haber intervenido en un posible penal sobre Villa y una mano de Alan Varela dentro del área, pero esta vez la tecnología hizo la vista gorda y al pobre empate se le sumó una cuota de polémica.

SINTESIS

Vélez Sarsfield: Lucas Hoyos; Leonardo Jara, Lautaro Giannetti, Valentín Gómez y Francisco Ortega; Máximo Perrone y Nicolás Garayalde; Agustín Bouzat, Joel Soñora y Lucas Janson; Sebastián Sosa Sánchez. DT: Julio Vaccari.

Boca Juniors: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Gabriel Aranda, Marcos Rojo y Agustín Sandez; Cristian Medina, Guillermo Fernández, Gabriel Vega; Aaron Molinas; Sebastián Villa y Luis Vázquez. DT: Sebastián Battaglia.

Cambios en el segundo tiempo; antes del inicio, Oscar Romero por Molinas (BJ); 10m. Luca Orellano por Janson (VS); 19m. Juan Ramírez por Medina y Alan Varela por Guillermo Fernández (BJ); 25m. Santiago Cáseres por Soñora y Lucas Pratto por Sosa Sánchez (VS); 34m. Eduardo Salvio por Vega (BJ); 35m. Tomás Guidara por Jara y Santiago Castro por Bouzat (VS)

Arbitro: Patricio Loustau.

Estadio: José Amalfitani.