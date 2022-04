Sebastián Battaglia: "Hicimos un partido correcto"

"Creo que hicimos un partido correcto, en el primer tiempo creo que fuimos algo más, que tuvimos dos o tres situaciones para ponernos en ventaja. Ellos también tuvieron las suyas pero nosotros estuvimos más cerca. En el complemento no pasaba nada hasta el gol y ahí tuvimos que salir y dejamos espacios que les permitió marcar el segundo gol", analizó el entrenador.

A la hora de ahondar en las fallas del equipo, Battaglia dijo que "nos faltó concretar las jugadas de gol que generamos. Si hubiéramos marcado primero, el partido hubiera cambiado. Después cometimos equivocaciones que nos cuestan el partido y nos vamos con una derrota".

Con respecto al gol que abrió el partido, confió: "La pelota parada pasó a ser importante y a nosotros nos golpea, nos está costando, no solo hoy. Tenemos que seguir trabajando y mejorando en ese aspecto".

Finalmente, con respecto al futuro en la fase de grupos, señaló: "Hoy en el fútbol todo se emparejó y puede pasar cualquier cosa en un partido, son once contra once. Tenemos la exigencia por lo que significa el nombre de nuestro club. Que haya ganado hoy Always Ready no me sorprende, será difícil en la altura. La Copa es difícil".