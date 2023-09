Este martes por la tarde, el plantel ya completo -luego de los arribos de los pocos futbolistas que faltaban llegar, entre ellos Lionel Messi y Emiliano Martínez- tuvo su segundo entrenamiento de cara a lo que será el debut en las Eliminatorias Sudamericanas frente al siempre duro Ecuador.

Lionel Scaloni aumentó las cargas del entrenamiento, en comparación a los livianos ejercicios realizados el lunes, pero no dispuso de una práctica formal de fútbol que permita dilucidar el equipo que pondrá en cancha. Sin embargo, la única incógnita que todavía no estaría resuelta es Lautaro Martínez o Julián Álvarez.

lautaro martinez julian alvarez.webp Lautaro Martínez y Julián Álvarez, los dos delanteros de elite que tiene Scaloni.

El capitán del Inter de Milán tuvo un gran comienzo de temporada: cinco goles en tres partidos. Pero el ex River no se queda atrás: dos goles y una asistencia en Manchester City, donde suma 5 titularidades en 6 encuentros. El Toro es el segundo goleador del ciclo Scaloni, detrás de Messi, pero la Araña fue el segundo máximo artillero del Mundial, solo superado por el 10. En los partidos disputados durante este 2023 se repartieron de forma pareja los minutos.

Todo lo mencionado da cuenta de la paridad con la que llegan los dos futbolistas a la disputa del puesto. Sin embargo, Álvarez le sacaría una mínima ventaja al surgido en Racing. En caso de que se concrete la presencia de Julián de arranque, el 11 sería el mismo que jugó la final del Mundial frente a Francia.

El otro aspecto a confirmar es quién oficiará de volante central: Enzo Fernández o Alexis Mac Allister. Con Scaloni, cuando estuvieron ambos el '5' fue Enzo y Alexis jugó a su izquierda, pero en sus buenos presentes, el ex River destaca en Chelsea jugando más suelto, mientras que el ex Boca sobresale en Liverpool arrancando en el eje. De todos modos, no es más que un detalle posicional.

El posible equipo de la Selección Argentina para debutar frente a Ecuador: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez o Lautaro Martínez y Ángel Di María.

La predicción de Tapia sobre el futuro de Messi

Claudio Tapia, presidente de AFA, habló en el evento Sports Summit Leaders y aseguró que confía en que el capitán jugará el próximo Mundial. "Siempre va por más. Nunca te deja. Siempre te va sorprendiendo, va por más. Uno se lo imagina. ¿Cómo no me lo voy a imaginar? Me gustaría que esté. Con las condiciones que tiene, tranquilamente puede jugar el Mundial del 2026", dijo.

Y agregó: "Depende de él, de sus ganas, de que sienta lo que sienta. Lo veo jugando el Mundial, jugando en la posición que quiera jugar. Realmente lo puede hacer. Va a depender de lo que él quiera. Sueño con eso también. Él es feliz con la Selección, viniendo al predio. Está muy contento con el grupo de compañeros, con el cuerpo técnico".

Tapia Messi Scaloni Tapia, Messi, Scaloni, el exitoso trinomio de la Selección Argentina.

Además, dio detalles sobre su relación personal con el capitán: "Soy un afortunado de poder tener la relación que tengo con él. Es una relación de afecto. Compartimos y hablamos de lo que vemos a futuro, de cuáles son los próximos compromisos y cómo los vemos. Así hacemos con varios chicos. A mí me encanta verlo bien, verlo con nuevos desafíos y seguir ganando cosas".

"Si él está bien, uno se siente bien. Compartimos cosas porque lo sentimos, no es forzado. Si te brinda la casa es por algo. Uno se siente realmente orgulloso y bendecido por tener la relación con él", cerró el 'Chiqui'.