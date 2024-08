Selección Argentina: Lionel Scaloni dio una lista sin Lionel Messi y con aroma a recambio

Sabido que no participaría Ángel Di María, quien será homenajeado luego de haber anunciado su retiro del conjunto nacional, hoy se precisó que tampoco fue incluido Lionel Messi. La baja del capitán era algo con lo que se especulaba y tiene que ver con la lesión en su tobillo derecho que lo sacó también de la final y no le permitió volver a entrenarse todavía con normalidad. Hay una leve posibilidad de que se sume a último momento en función de su importancia, pero aún no fue confirmado.

Otros cuatro jugadores que vienen de ganar el torneo con la Selección y no estarán en River tiene que ver, justamente, con el conjunto Millonario: Franco Armani, Lucas Martínez Cuarta, Marcos Acuña y Exequiel Palacios. Lo del casildense corre por un camino similar al de Fideo. Lo del Chino y el Huevo, excentral del club de Núñez y flamante refuerzo del conjunto dirigido por Marcelo Gallardo, respectivamente; tiene que ver con cuestiones futbolistas. Y, finalmente, lo del volante también es por lesión, ya que fue recientemente operado en una de sus rodillas por un síndrome meniscal.

Embed #SelecciónMayor El entrenador Lionel #Scaloni realizó una nueva convocatoria de cara a la doble fecha de eliminatorias de septiembre.



¡Estos son los citados! ¡Vamos Selección! pic.twitter.com/xjlDrwcfzg — Selección Argentina (@Argentina) August 19, 2024

En lo que respecta a los regresos y sorpresas, se destacan las presencias de los goleros Walter Benítez y Juan Musso, quienes pelearon por ser el tercer arquero del plantel; de los defensores Valentín Barco y Leonardo Balerdi, quienes ya estuvieron con Scaloni; del volante Equi Fernández, quien en las últimas semanas fue vendido Al Qadisiya de Arabia Saudita; y de los delanteros Giuliano Simeone, Matías Soulé y Valentín Castellanos, de Atlético de Madrid, Roma y Lazio, respectivamente. En el caso del hijo del Cholo y del exBoca, se trata de futbolistas que formaron parte del plantel que compitió en los últimos Juegos Olímpicos de París bajo la dirección técnico de Javier Mascherano, equipo que cayó contra el conjunto local.

El primer partido post título será ante los chilenos el jueves 5 de septiembre, a las 21, en el Monumental. Luego, el martes 10, la Selección visitará a las 17.30 a Colombia en Barranquila.

La lista de convocados de la Selección