Sergio Agüero le contestó a Lugano: "Si quiere fantasmear un poco..."

El ex delantero de Manchester City se expresó vía streaming junto a Martín Souto en el canal de ESPN que sale por STAR+ y le salió con los tapones de punta al zaguero charrúa. Aseguró que es "buscar polémica al pedo" y que es un comentario innecesario porque entre uruguayos y argentinos "nos llevamos bien".

ssstwitter.com_1684453111079.mp4

"Lugano se queja pero fue al Mundial invitado por FIFA. Me imagino que no estarán contentos en FIFA si está hablando mal de los árbitros. Yo me lo crucé con gente de FIFA, no fue por su cuenta. Si quiere llamar la atención y fantasmear un poco no está mal, cada uno opina lo que quiere y está perfecto, pero es un comentario metiéndose al pedo en contra de la gente de Argentina, porque entre uruguayos y argentinos nos llevamos bien", lanzó el argentino.

Por otro lado, añadió "Dijo que de cinco penales cuatro no fueron y es mucho. Por ahí uno te lo compro, ya decir cuatro es buscar polémica al pedo".

LA DECLARACIÓN DE LUGANO QUE MOLESTÓ AL KUN

"A la Argentina la ayudaron a ser campeona del mundo. No hay dudas que le dieron una ayuda. Tendrán sus méritos, pero de los 5 penales que le dieron, 4 nadie tiene dudas que no fueron, totalmente forzados. Eso es una realidad. Pero bueno, es también mérito de Messi, que a nivel mundial mueve muchísimo. ¿Te creés que la FIFA no lo ve y no le sirve? Es mérito también de Argentina que supo aprovecharse de eso”, manifestó el uruguayo.