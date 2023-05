Sergio Romero: "Palavecino nos gritó el gol en la cara" y "no fue penal"

"La jugada del penal es una jugada muy dudosa, le pregunto al árbitro si fue penal y el me dijo que fue claro. Le dije que le consulte al VAR y él me dijo que lo hizo, pero para mi no lo consultó y se quedo con lo que vio", comenzó diciendo Romero. "Viéndola es una jugada normal con un mínimo roce, nunca debería haber sido cobrado", aseguró.

"Lo raro de todo esto es que no era un penal claro, el jugador de River me dijo que lo tocó, pero si lo tocó fue la canillera nomás. No sé si lo de Herrera fue por ego o qué, yo le dije a mis compañeros que no le quemen la cabeza porque el VAR le iba a avisar, pero bueno", lamentó. Y picante, disparó: "Si era en otra cancha o era en el área de River no se cobraba, porque no fue penal".

Por otro lado, el arquero de Boca se refirió a la batalla campal y relató: "Lo que pasó fue que Palavecino, en vez de ir a festejar con sus compañeros, le gritó el gol en la cara a dos compañeros míos. Yo no fui a pelear, fui a decirle que no estaba bien lo que estaba haciendo y que se vaya a festejar con ellos, pero mis compañeros saltaron detrás mío pensando que me iba a pelear y los jugadores de River también saltaron".

Chiquito apuntó contra el comportamiento del volante Millonario, comparándolo con el ciclo de Marcelo Gallardo. "Con el entrenador anterior River había logrado que todos hablen bien de ellos, no solo por los títulos sino también por el comportamiento dentro y fuera de la cancha".

Luego del enfrentamiento, Herrera expulsó a tres futbolistas por lado: Merentiel, Valentini y Equi Fernández en Boca, todos dentro del campo, y Palavecino, Elías Gómez y Centurión en River, siendo los dos últimos parte del banco de suplentes. "Fueron raras las expulsiones, él me dijo que estaban todos tirando piñas y Valentini me dijo que no tiró ninguna", deslizó.

"Es difícil de definir el arbitraje de Herrera, hubieron situaciones, varias faltas seguidas a Villa y no sacaba amarilla por algún motivo, quizás porque eran de segunda amarilla...", dijo. Y afirmó: "En el primer tiempo hizo un buen trabajo pero en el segundo se le fue de las manos".

Por último, Romero destacó que "hicimos un buen juego, merecíamos más" y reconoció que "nos fuimos perjudicados". En la misma línea, valoró la mejoría del equipo desde la llegada de Jorge Almirón: "Es otro trato de pelota, otra intensidad, estamos mejorando y sabemos que quedamos lejos de la punta pero tenemos que seguir".