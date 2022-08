Luego de los rumores que vinculaban al delantero argentino, desde el club de Lombardía desmintieron las chances de ficharlo porque trajeron a otro atacante y entonces el futbolista deberá seguir buscando equipo.

Adriano Galliani, director general del Monza, aseguró en una entrevista a DAZN que no van a contratar a Icardi: " No vamos a fichar a Mauro Icardi. No necesitamos otro delantero tras el fichaje de Andrea Petagna", dijo de manera contundente.

Con este panorama, lo más factible es que Mauro emigre al Manchester United, uno de los más interesados, aunque también está en el radar del Galatasaray de Turquía. Vaya a donde vaya, lo haría en condición de préstamo por un año y con opción de compra.