Silvio Romero: "Me voy contento por los tres puntos y porque Barreto pudo convertir"

Luego de no poder ganar en los últimos partidos dentro de la Copa y perder el clásico de Avellaneda en la anterior fecha, Silvio Romero habló sobre la importancia de haber ganado: "Nos sirve sobre todo para posicionarnos dentro de los clasificados, necesitábamos sumar de a tres y por suerte hoy lo hicimos. Me voy contento por los tres puntos y porque Sergio (Barreto) que viene haciendo un gran torneo pudo convertir".



Con respecto al cambio del rendimiento del equipo comentó: "Hoy tuvimos un poco más de juego que otros partidos, cambiamos la alineación y con el gol nos supimos defender. En líneas generales nos defendimos bien y generamos peligro. Mientras ganemos el sistema se va acomodando."



Y por último hizo referencia a los partidos que vienen por delante: "Viene un seguidilla linda, hay que tratar de recuperarse rápido porque son varios partidos en pocos días. Tenemos que estar todos preparados y los jugadores que nunca lo vivieron también".

El autor del único gol del encuentro, Sergio Barreto, habló luego de anotar su primer tanto en primera división: "Lo venía soñando hace mucho y que se me de acá en el estadio es muy lindo. Todos mis compañeros me decían que iba a meter un gol y por suerte se me dio".

"Necesitábamos los tres puntos para seguir arriba y pelear", finalizó.



El último jugador en hablar fue Juan Insaurralde, quien destacó la importancia que tiene ganar para el grupo: "Venimos de semanas muy complejas con este tema del virus, hay muchos jugadores contagiados y se nos hace difícil entrenar en la semana; pero contento por los chicos que les tocó entrar hoy y que estuvieron a la altura. Era un partido clave para estar dentro de los clasificados así que estoy muy contento y conforme con lo que venimos haciendo. A pesar de esta pandemia que nos tiene mal a todos y nosotros no somos la excepción. Veníamos varios partidos sin ganar, hoy era clave el triunfo y lo conseguimos".



Además opinó sobre la mejoría que tuvieron en el juego y dijo: "Estuvimos muy solidos en todas las líneas, mejoramos la tenencia del balón y el sacrificio que tiene este equipo que no da ninguna pelota por perdida. También ajustamos los pases. Esta tan parejo el futbol argentino que se define por detalles".

Y terminó contando las expectativas de cara al comienzo de la Copa Sudamericana: "Con la misma ilusión de siempre. Independiente es un equipo grande y tiene que ser protagonista en todos los frentes. Esperemos arrancar de la mejor manera el miércoles".