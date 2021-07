Sporting Cristal eliminó a Arsenal de la Copa Sudamericana

Embed

La primera mitad no tuvo demasiadas emociones. Si bien Arsenal intentó buscar el tanto para seguir con chances de avanzar a la siguiente instancia, le fue difícil crear jugadas que impliquen un riesgo para el rival. Mientras que Sporting Cristal, mucho más tranquilo por el resultado de la ida a su favor, tuvo algunas aproximaciones pero sin mostrar superioridad.A medida que fue pasando el tiempo el ritmo del partido fue cayendo y las llegadas no fueron protagonistas en los primeros 45 minutos. Ningún equipo logró situaciones determinantes que los acerque a abrir el marcador y fue por esto que el empate sin goles no se rompió.Arsenal arrancó el complementario más afianzado en el campo de juego y a los 7 minutos consiguió abrir el marcador: Lucas Albertengo disparó desde fuera del área y puso el 1-0 dándole vida a su equipo, que con ese resultado parcial acariciaba la definición desde el punto del penal.Las llegadas por parte del local siguieron creciendo pero a los 39 minutos Sporting Cristal logró empatar y volver a tener ventaja en el marcador. Christofer Gonzáles de chilena venció al arquero Alejandro Medina y festejó el 1-1. El conjunto visitante supo mantener el empate hasta el final y consiguió el pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana con un 3-2 global.

Sporting Cristal queda a la espera del resultado entre Peñarol y Nacional para conocer su próximo rival.