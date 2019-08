Con cánticos haciendo alusión al duelo contra Boca, el primero tras la histórica final de la Copa Libertadores en Madrid, arrancó el partido en el Monumental. Desde el primer minuto fue un duelo parejo. Tanto el Millonario como la “T” afrontaron la etapa inicial con gran intensidad, con una presión alta y un juego basado en los toques cortos y la explosión por las bandas, un estilo muy parecido entre ambos equipos. A partir de esto, los dos tuvieron sus claras, pero pocas, chances para abrir el marcador, aunque sin efectividad, en parte por imprecisiones en el último tercio de la cancha y, en otro, por la gran labor de Franco Armani y Guido Herrera defendiendo los tres palos.

Talleres River Claudio Perin/Diario Popular

Durante la segunda etapa, Talleres se animó a más desde el arranque y su esfuerzo tuvo premio. Tras una gran jugada individual, con sombrero y hasta pisadita de por medio, Nahuel Bustos abrió el marcador a los 17’ y los de Córdoba empezaban a fabricar el batacazo en el Monumental. Tras esto, el partido se abrió más; River aumentó la intensidad, mientras que a Talleres se lo vio más replegado y tratando de juntar hombres en el mediocampo para mantener el balón y no descuidar la defensa. El Millonario no concretó las que tuvo y la “T” aguantó muy bien el resultado a su favor. Sin embargo, el nerviosismo, principalmente por el lado de los de Nuñez, y la polémica no se iban a quedar afuera: a cinco minutos del final, y tras varios cruces, Néstor Pitana expulsó a Javier Pinola, que se perderá el Superclásico ante Boca, por excesos verbales. Así se fue el encuentro en el Antonio Vespucio Liberti.

VIDEO | Mira el golazo de Nahuel Bustos con el que Talleres le ganó a River en el Monumental

En la próxima fecha, los de Córdoba recibirán a Aldosivi de Mar del Plata el domingo a las 13:15 horas, unas horas antes de la gran velada de la tarde y el campeonato, el Superclásico entre River y Boca desde las 17, también en el Monumental. Pese a la planificación ya estipulada en el plano local, los de Nuñez deberán afrontar en el medio, más precisamente el jueves a partir de las 19:15 horas, un compromiso por Copa Libertadores: el encuentro de vuelta de los cuartos de final ante Cerro Porteño.

Un “T”riunfo histórico

Talleres de Córdoba sumó de a tres en el Monumental ante River tras 29 años. La última vez que esto había ocurrido fue en el Campeonato 89/90, más precisamente el 4 de marzo de 1990, cuando se impuso por 2 a 1 con un doblete de Bevilacqua ante los, en ese entonces, comandados por Daniel Passarella. Es la tercera en su historia. Además, logró llevarse puntos en esta condición tras 15 años; en aquella ocasión, por el Apertura 2003, ambos equipos igualaron en uno. Sin embargo, la diferencia en el historial sigue estando a favor de los de Gallardo. En total, se vieron las caras en 57 ocasiones, con 30 triunfos para los de Nuñez, 13 igualdades y 14 partidos donde la “T” se fue victorioso.

Los detalles del partido: