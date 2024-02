Suspenden amistoso entre la Selección Argentina y Nigeria

Argentina tenía previsto jugar contra Nigeria en la ciudad china de Hangzhou el próximo mes antes de enfrentarse a Costa de Marfil en Pekín, pero el hecho de que Messi no saliera al campo para el Inter Miami en Hong Kong el domingo provocó una ira generalizada entre los aficionados.

El organizador del partido de Hong Kong dijo que devolverían a los aficionados el 50 por ciento de las entradas después de que el argentino no saltara al campo por lesión, para días más tarde jugar en Japón.

La reacción creció este viernes, cuando las autoridades deportivas de Hangzhou informaron que el amistoso de Argentina contra Nigeria ya no se llevaría a cabo.

"Como evento comercial, una empresa y la Selección argentina de fútbol negociaron que el equipo jugaría un partido amistoso en marzo de este año en la ciudad de Hangzhou", expresaron las autoridades de Hangzhou en un comunicado.

Y agregaron: "En vista de las razones conocidas actualmente, según las autoridades competentes, las condiciones para celebrar el partido amistoso no están maduras, por lo tanto hemos decidido cancelarlo".

No quedó claro si el otro amistoso de Argentina contra Costa de Marfil en Pekín también sería cancelado. La Federación China de Fútbol no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico fuera del horario de trabajo normal, al igual que la AFA. Tatler Asia, una compañía privada de publicaciones y estilo de vida, indicó en su página de Instagram que lamentaba "profundamente" que los aficionados se sintieran defraudados después de que Messi se quedara en el banco durante el partido del domingo.

El encuentro en Hong Kong atrajo a 40.000 hinchas, algunos de los cuales pagaron casi 5.000 dólares hongkoneses (640 dólares estadounidenses) por entrada. Todas los tickets para el día del partido comprados en canales oficiales pueden obtener un reembolso del 50 por ciento, dijo Tatler, añadiendo que había estado en conversaciones con el gobierno de Hong Kong para resolver el problema.

El entrenador del Inter de Miami, Gerardo "Tata" Martino, manifestó que Messi no estaba en condiciones de jugar el amistoso en Hong Kong, pero el miércoles saltó al campo como suplente en el minuto 60 contra el Vissel Kobe.

"Cuando nos enteramos de que Messi no jugaría, suplicamos a los propietarios y a la directiva del Inter de Miami CF que le instaran a manifestarse, a comprometerse con los espectadores y a explicar por qué no podía jugar", remarcó Tatler. "No lo hizo. El hecho de que Messi y (Luis) Suárez jugaran en Japón el 7 de febrero nos parece otra bofetada en la cara", continuó.

Medios estatales chinos, políticos de Hong Kong y algunos aficionados condenaron rápidamente la participación de Messi en el partido de Japón y el diario Global Times, controlado por el Estado, escribió que la ausencia de Messi planteaba muchas preguntas sobre el trato diferenciado para Hong Kong.

"El gobierno espera que el equipo del Inter de Miami dé finalmente una explicación razonable a los ciudadanos y aficionados de Hong Kong que vinieron a Hong Kong a ver el partido. Ese sueño se ha roto hoy para nosotros y para todos los que compraron entradas para ver a Messi en el campo", insistió.