Talleres le ganó a Atlético Tucumán y lidera la tabla junto a River

Con dos goles, uno del paraguayo Ramón Sosa y otro del chileno Bruno Barticciotto -que entró en el primer tiempo por el lesionado Gustavo Bou-, Talleres se puso en ventaja con justicia ante un rival que casi no puso resistencia.

El local dominó gran parte del partido, con mayor presencia en campo rival y tenencia de pelota pero le faltó la llegada, la cuál pudo capitalizar en el cierre de la primera etapa. Un centro de Gastón Benavidez desde la derecha que conectó el paraguayo Sosa con la cabeza puso a Talleres en ventaja por 1 a 0 en el marcador.

Embed

Ya en el inicio del complemento, Talleres mantuvo su firmeza en el campo de juego y después de un control magistral y un zurdazo de afuera del área, el chileno Barticciotto estableció el triunfo por 2 a 0 definitivo para el conjunto cordobés.

El elenco cordobés terminará la fase de grupos de la Copa Libertadores este miércoles 29 de mayo en Brasil ante San Pablo. Los dirigidos por Walter Ribonetto ya están clasificados a los octavos de final de la competición con 13 puntos en la tabla, seguido de cerca por los brasileños con 10 unidades.

SÍNTESIS

Liga Profesional . Fecha 2

Talleres - Atlético Tucumán.

Estadio: Mario Alberto Kempes.

Árbitro: Nazareno Arasa.

VAR: Mauro Vigliano.

Talleres: Guido Herrera; Gastón Benavidez, Juan Portillo, Lucas Suárez, Miguel Navarro; Ulises Ortegoza, Marcos Portillo, Rubén Botta; Gustavo Bou, Federico Girotti, Ramón Sosa. DT: Walter Ribonetto.

Atlético Tucumán: Tomás Durso; Agustín Lagos, Alexis Flores, Nicolás Romero, Juan Infante; Renzo Tesuri, Adrián Sánchez, Guillermo Acosta, Joaquín Pereyra; Mateo Bajamich y Mateo Coronel. DT: Facundo Sava.

Goles en el primer tiempo: 48m Ramón Sosa (T).

Goles en el segundo tiempo: 3m Bruno Barticciotto (T).

Cambios en el primer tiempo: 22m Bruno Barticciotto por Bou (T).

Cambios en el segundo tiempo: 16m Justo Giani por Tesuri (AT); Marcelo Estigarribia por Bajamich (AT); Nicolás Castro por Acosta (AT); 26m Juan Portilla por M. Portillo (T); Ramiro Ruiz Rodríguez por Botta (T); 29m Nicolás Servetto por Coronel (AT); 40m Tomas Castro Ponce por Sánchez (AT); 42m Matías Galarza por Sosa (T); Imanol Segovia por Suárez (T).