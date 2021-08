Talleres le ganó a Unión y se afianza en la tabla

https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1429495122140467209 #LPFxTNTsports | ¡Atropelló el Chapita! Mateo Retegui no pudo darle de primera, pero le quedó picando y remato de zurda para el 1-0 de Talleres sobre el final de la primera parte. pic.twitter.com/BAFwBbJuCn — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 22, 2021 Twitter">

Las aproximaciones no fueron protagonistas en la primera parte y ambos equipos tuvieron inconvenientes para encontrar los espacios. A los 22´se acercó al primer tanto tras un buen remate deque fue tapado por el arqueroNinguno asumió riesgo y esto implicó que el juego no cree demasiadas emociones. En el minuto final fuequien logró romper con el empate. El delantero primero intentó cabecear pero al no poder definió de zurda y festejó a los 46´ elpara

Ya en el complemento, el conjunto de Córdoba se mostró más afianzado en el campo de juego y no se conformó con la mínima ventaja obtenida. A los 55 minutos Julián Malatini colocó el balón en el primer palo de Sebastián Moyano y amplió la diferencia de su equipo a 2-0.

¡Entró como un toro! Julián Malatini llegó con todo por derecha, se llevó la pelota y definió al primer palo de Moyano para marcar el segundo de Talleres en Santa Fe.

El Tatengue reaccionó y a los 64´ consiguió descontar, Juan Manuel García de cabeza puso el encuentro 2-1. Luego de este tanto, el local tomó más confianza y se fue acercando al área rival con la intención de igualar el encuentro. Si bien tuvo algunas chances, el tiempo no le alcanzó para revertir el resultado final.

¡Gran anticipo! Juan Manuel García se tiró de palomita para ganarle a su marcador y marcó el descuento de Unión. Gana 2-1 Talleres.

Con esta victoria los dirigidos por el Cacique Medina alcanzan los 13 puntos y se acercan a la parte superior de la tabla de posiciones.

En la próxima fecha, Unión viajará a Mendoza para medirse ante Godoy Cruz y Talleres se enfrentarán con Argentinos Juniors. Ambos encuentros se disputarán el próximo jueves a las 14.15 y 16.30, respectivamente.